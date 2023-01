Fotoclub Noordenveld reikt Eddyson Award uit

NOORDENVELD – Fotoclub Noordenveld heeft woensdag 11 januari de jaarlijkse Eddyson Award uitgereikt. De actieve club van 35 leden kiest op de nieuwjaarsbijeenkomst altijd de beste foto uit de foto’s die het afgelopen jaar door de leden gemaakt zijn. Winnaar dit jaar is John Reimering, links op de foto. De award is, als eerbetoon, vernoemd naar de oprichter van de club, wijlen Eddy de Rook. Fotoclub Noordenveld is zeer actief in de regio en wordt vaak gevraagd foto’s te maken van onder andere evenementen en gebeurtenissen. Het uitganspunt van de club: van kiekje naar foto. Dit levert vaak prachtige foto’s op. Nieuwe leden zijn altijd welkom.