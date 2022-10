Frank Wormuth verdient meer support

Krijgt trainer Frank Wormuth FC Groningen nog op de rit? Het zit de trainer ook niet mee. Het spel tegen RKC was een stuk energieker dan voorgaande wedstrijden. Het was dynamischer en spelers waren wat vaster aan de bal. De weelde van een 1-0 voorsprong werd de ploeg echter al snel teveel. Een onbegrijpelijk moment van Balker leverde hem een rode kaart op. In eerste instantie liet hij zijn tegenstander uit zijn rug lopen. Vervolgens is een speler aan het shirtje trekken in je eigen zestienmetergebied wanneer die alleen op de doelman afgaat, van alle keuzes het minst slim. Balker zou moeten weten dat de consequentie van zijn keus een rode kaart is plus een strafschop. In het ergste geval zou bij niet ingrijpen een tegengoal het resultaat zijn. Bovendien heb je nog een doelman die redding kan breng,en en veel tijd om de tegengoal ongedaan te maken.. Uiteindelijk ging FC Groningen ten onder met 2-3 nadat de ploeg met tien man nog knap terugkwam tot 2-2 van een 1-2 achterstand. Het zelfvertrouwen is echter op dit moment zo gering dat ook die gelijke stand maar kort kon worden vast gehouden. Het was niet de druk van RKC waardoor Groningen alsnog bezweek. Het was dom balverlies op het middenveld en kapitale blunders achterin die RKC uiteindelijk toch nog de winst opleverde.

Kan Wormuth van FC Groningen weer een winnend elftal maken? Dat is de grote vraag. De oefenmeester staat onder grote druk. Publiek en media zijn kritisch en voorbije week maakte zijn zaakwaarnemer het hem nog eens extra lastig door allerlei interne informatie op straat te gooien. Overigens niet echt schokkend nieuws dat als spelers niet mee willen of kunnen in de visie van Fledderus en Wormuth, er geen plek voor hen is in de toekomst. Helpend voor de rust rondom de trainer is het niet. Wormuth is een hele andere trainer dan zijn voorganger Danny Buijs. Wormuth is de rust zelve en legt eenmaal op het veld veel verantwoordelijkheid bij de spelers. Daar waar Buijs voortdurend bleef coachen en zijn invloed ook tijdens de wedstrijd probeerde aan te wenden. Voor de spelers die ook onder Buijs hebben gewerkt, zal dit een behoorlijke verandering zijn. Het doet een beroep op hun zelfredzaamheid en daar blijkt nog wel wat winst te halen. Het eerste wat Wormuth deed toen hij in de Euroborg arriveerde en zijn selectie zag, was vragen om tijd. Hij heeft het voortdurend over een proces. Dat is natuurlijk zijn volkomen begrijpelijk reactie op dat wat hij zag op het veld. Te weinig kwaliteit om de doelstelling te halen. De Grote Markt halen met deze selectie is hetzelfde als de Formule I willen winnen met je eigen auto. Het om tijd vragen valt slecht bij de media. En ook bij het publiek. Die hebben een kaartje gekocht en willen nu resultaat. Dan is er nog de communicatie. Wormuth is een Duitser en heeft soms moeite de juiste woorden te vinden en zich uit te drukken. Als hij zegt dat de uitslag tegen AZ er minder toe doet dan het spel valt dat ook slecht bij de achterban. Begrijpelijk. Wat Wormuth probeert te doen, is echter net zo begrijpelijk. De druk wegnemen bij zijn jonge ploeg. Van een trainer mag verwacht worden dat hij het optimale rendement uit de ploeg haalt. Net als Buijs kampt ook Wormuth met een selectie die het aan pure kwaliteit ontbreekt om aan de doelstelling, strijden voor Europees voetbal, te voldoen. Over zijn keuzes hoe hij met deze situatie omgaat, is best het één en ander aan te merken. Maar deze trainer verdient support en tijd en hem nu afrekenen op tegenvallende resultaten verbloemt het échte probleem. Het is vooral de doelstelling die niet past bij deze groep. Dát is het grote probleem. Daar is niet Wormuth verantwoordelijk voor. Met deze selectie niet in de problemen komen, zou al een heel behoorlijk resultaat zijn. Het wordt de hoogste tijd dat de man die hem met deze selectie heeft opgezadeld eens de verantwoordelijkheid neemt en gaat spreken. Het is te hopen dat Wormuth er in de winterstop een paar spelers bij krijgt die het elftal onmiddellijk sterker maakt. Types als Zeefuik of Matusiwa. Leiders met een winnaarsmentaliteit. Spelers die hun elftal op sleeptouw nemen en het publiek achter de ploeg kunnen krijgen. Om doelstellingen te kunnen halen moeten voorwaarden geschapen worden die dat mogelijk maken. Dat verdient de achterban. Dat verdient Wormuth.