Frans Schreuder slaat vanaf volgend jaar de shuttle weer over het net

‘Ik heb ze getraind, nu moet ik voor ze oppassen’

RODEN – op 24 oktober werd de 83-jarige Frans Schreuder erelid van badmintonvereniging DEVO 68 in Roden. DEVO staat voor Door Enkele Vrienden Opgericht. 68 is het jaar waarin de vereniging werd opgericht. Dat is tevens het jaar waarin Frans lid werd. ‘Iemand sprak me op straat aan, en vroeg of ik eens zin had om mee te badmintonnen.’ Frans was altijd al een sportief type. Hij wandelde al heel veel en dan met name lange afstanden. ‘Van 25 tot 40 kilometer. Nu niet meer hoor, nu maak ik alleen nog ommetjes.’ Na even doorvragen blijkt dat zo’n ommetje zomaar een ommetje van 15 kilometer kan zijn.

DEVO is een gezellige badmintonvereniging, hoewel de vereniging wel een beetje veroudert. ‘Het ledenaantal loopt een beetje terug, maar dat hoor je overal. Er is ontzettend veel keus wat sporten betreft. De vereniging is wel eens groter geweest.’

Momenteel is Frans herstellende van een bypass, maar hij wil wel weer met de badmintonracket in de weer. ‘In januari wil ik wel weer proberen hoe het gaat. Ik speel dan wel een beetje met mensen van mijn leeftijd.’

De ex-kok heeft ook bij DEVO als trainer gewerkt. ‘Ik zeg wel eens: ik heb ze getraind, nu moet ik voor ze oppassen!’

Frans werkte jaren als kok. Aanvankelijk op zee, later bij de Martinihal in Groningen. Wie denkt: waar ken ik die naam toch van? Frans gaf 20 jaar lang kookles tijdens de cursus Koken voor Mannen. Dat begon in de Scheepstraschool en verplaatste zich later naar de Esborg. Jarenlang leerde hij mannen van aardappelen schillen tot een hele maaltijd bereiden. Thuis kookt hij ook nog steeds. ‘Soms ook met mijn twee dochters, dan komen ze met allemaal ingrediënten aan en dan zeggen ze: ‘zullen we vanavond dat maken?’ Ik kook nog steeds heel graag en dat blijf ik ook wel doen.’