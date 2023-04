Franse chansons, stokbrood en potje Jeu de Boules bij Café Zwaneveld

NORG – Op woensdag 19 april van 13.30 tot 16.000 uur wordt er bij café Zwaneveld een Franse middag georganiseerd. Samen met Zwaneveld hebben Beweegdorp Norg en Welzijn in Noordenveld de handen ineengeslagen om deze bijzondere middag op te zetten.

‘Wij kunnen niet wachten op de zomer en nodigen je daarom uit om mee te doen aan deze gezellige Franse middag.’ Dit zeggen cultuurcoach Sacha Kraan van WiN en Afien Auwema van Beweegdorp Norg. ‘Wij zorgen voor Franse chansons, stokbrood en voor wie wil is er een potje Jeu de Boules.’

De activiteit wordt mede georganiseerd in het kader van Gekleurd Grijs. Een Drentse activiteitenmaand gericht op senioren. Après-Midi à Norg, zo zal de middag in deze Franse sferen worden beleefd. ‘Wie zich een middag in vakantieachtige Franse sferen wil wanen moet beslist komen,’ laat Sacha Kraan enthousiast weten. Deelname aan deze middag is gratis. Organisatoren hopen dat er na deze middag een vervolg komt waarbij onder andere wekelijks Jeu de Boules kan worden gespeeld. ‘We gaan deze middag onder andere de spelregels weer even opfrissen en maken er een feestelijk programma van,’ aldus Afien Auwema. Aanmelden is wel noodzakelijk en kan bij het Servicebureau van WiN 050 3176500 of service@stwin.nl. A Bientôt!