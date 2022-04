Franse parachutisten herdacht bij monument Koelenweg

HUIS ter HEIDE – In de nacht van 7 en 8 april zijn in Drenthe 33 parachutisten omgekomen. Zij werden de afgelopen week in de provincie herdacht. Operation Amherst was de naam die de dropping van in totaal 702 geallieerde parachutisten meekreeg. Zij werden op verschillende plaatsen in Drenthe gedropt. Dit gebeurde in groepjes van ongeveer 15 man. Men wilde op die manier bruggen veroveren en beschermen.

‘Nu, na 77 jaar, is herdenken nog steeds op zijn plaats,’ zegt Kolonel Harold de Jong. Hij gaf leiding aan de diverse herdenkingen die in Drenthe in de afgelopen week op diverse plaatsen werden gehouden. ‘Je bent pas dood als je naam niet meer wordt genoemd. Het is onze innerlijke overtuiging dat we moeten blijven herdenken. Ook na 77 jaar.’

Aan de Koelenweg in Huis ter Heide is een plaquette op een boerderij te vinden waarin de namen van 6 overleden parachutisten staan gegraveerd. ‘In een vuurgevecht op 10 april 1945 vielen zij hier als helden voor onze vrijheid’, staat op de plaquette beschreven. De parachutisten waren op 7 april rondom Assen totaal verkeerd terecht gekomen. Na een wandeling in de nacht hebben zij in een schuur gebivakkeerd. Hier werden zij op 10 april ontdekt door Duitsers en Landwachters. De schuur werd in brand gestoken en er vond een hevig vuurgevecht plaats. 6 parachutisten van het 3de regiment Chausseurs Parachutisten uit Frankrijk verloren hierbij hun leven. Het ging hierbij om Ibrahim Asem van Syrische afkomst, Pierre Valayer, Marcel Leveque, Pierre Bevalot, Robert Spina en Jean Pierre Munch. Er was 1 overlevende.

Tijdens de herdenking werd de The Last Post gespeeld, was er 1 minuut stilte en werd het verhaal van de parachutisten in zowel het Frans als het Nederlands verteld. De herdenking kende een zeer plechtig karakter. Vanuit Frankrijk waren 15 nabestaanden, vrienden en familieleden meegekomen. Zij werden ontvangen door zowel Nederlandse – als Franse soldaten. Bloemleggingen werden gedaan door Stichting Herdenking Franse parachutisten, de Vereniging van Nabestaanden en door de werkgroep ‘40 – ‘45 verbonden aan de Historische Vereniging Norch. Na afloop van de herdenking aan de Koelenweg werd koers gezet naar de Hervormde Kerk in Norg. Ook daar vond een korte herdenkingsplechtigheid plaats en werden bloemen gelegd bij het monument op de Brink.

De Historsiche Vereniging Norch was met de gehele werkgroep goed vertegenwoordigd op de herdenking. Voorzitter Bert Venema sprak van een indrukwekkende gebeurtenis, die altijd door de historische vereniging zal worden gevolgd. Germ Geersing, Geertje Brink en Halbe Hageman zijn lid van deze werkgroep. Germ Geersing legde de bloemen namens de vereniging bij het monument. Op 21 april is er om 20.00 uur in café Zwaneveld in Norg een lezing door Gerrit Assies over Concentratiekamp Neuengamme. ‘Veel verzetsmensen uit Noord Nederland en dus ook uit Noordenveld kwamen terecht in dit concentratiekamp. Hier zijn toen velen omgekomen,’ laat Bert Venema weten. ‘Deze avond past prima in deze sfeer van herdenkingen die we de komende weken in Norg gaan organiseren.