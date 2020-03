NOORDENVELD – Alsof –ie nooit is weggeweest. Frederik van Lookeren Campagne nam afgelopen woensdag de plek in van D66-raadslid Gerbrant Fennema, waarmee Frederik voor even terugkeerde in de Noordenveldse gemeenteraad. En passant vroeger de Norger nog even hoe het eigenlijk zit met het coronavirus. Is er al een noodplan opgesteld? Zijn vraag leidde tot enig gegniffel op de publieke tribune, maar wethouder Jeroen Westendorp ging serieus op de vraag in. Er ligt, zo gaf hij aan, een plan bij alle Drentse gemeenten. Een dag later bleek het coronavirus dan ook eindelijk in Nederland te zijn. En dit weekend werd bekend dat het eerste coronageval van Drenthe een feit is. Oftewel: de vraag naar een noodplan voor het coronavirus, is absoluut geen gekke. En dus kunnen we concluderen dat de man met de mooiste achternaam van de gehele gemeente Noordenveld, met recht een vraag stelde over het virus. De vraag is nu: wanneer wordt de eerste coronapatiënt van Noordenveld een feit? Het lijkt een kwestie van tijd te gaan worden. Maar één ding scheelt: er ligt dus klaarblijkelijk een noodplan!