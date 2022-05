Friese Rijders in actie voor Oekraïne

ZEVENHUIZEN – De nood in Oekraïne is hoog. Dat raakt veel mensen. Zo ook de Friese Rijders. Vrijwilligers van deze organisatie rijden elke twee dagen naar de grens van Oekraïne in Slowakije of Polen om de mensen daar van goederen te voorzien en vluchtelingen mee te nemen naar Nederland. De spullen kunnen ingeleverd worden bij Gea Ausma, Oudestreek 31 te Zevenhuizen. Zij stond afgelopen weekend met de stichting onder andere ook bij de Poiesz Supermarkt in Zevenhuizen om goederen in te zamelen. ‘We gaan voor de dertigste keer met twee busjes naar Oekraïne. Daar zijn we in februari mee begonnen. We brengen goederen en we nemen mensen mee terug. Afgelopen week hebben we een zwangere vrouw en haar kinderen mee kunnen nemen. Haar man moest helaas achterblijven. Het initiatief komt uit het Friese Ureterp en heeft zich als een koffievlek verspreid. Zo’n rit kost ongeveer 750 euro. Daarom zamelen we goederen en geld in. We zoeken ook rijders. We vragen of iedereen onze actie wil ondersteunen. Als je spullen wilt inleveren kun je dat naar mijn thuisadres brengen of naar de Poiesz in Zevenhuizen. Het liefst houdbare levensmiddelen, toiletartikelen, EHBO-artikelen of medicijnen. Alle kleine beetjes helpen. Wat er gebeurt, dat raakt je. Het is een oneerlijke strijd. Het is ook nog eens heel dichtbij, het gaan om mensen zoals jij en ik.’ Voor meer informatie kunt u bellen naar Ausma: 0681639558. Doneren of aanmelden als rijder kan via www.frieserijders.nl.