Frietkoning en –koningin Jan en Alida gaan avontuur aan in Appelscha

‘Een familierestaurant waar de frituur nog steeds centraal staat’

VEENHUIZEN – In een jaar tijd een friettent op de kaart zetten. Ervoor zorgen dat die zaak uitgroeit tot een begrip in de wijde omgeving. Ga d’r maar aan staan. Jan en Alida flikten het. Piepers & Paupers in Veenhuizen is inmiddels ontdekt door liefhebbers van lekker eten in de regio. Mensen die graag even een ommetje rijden voor de verse friet, Alida’s beroemde stoofvlees en rundvleesburgers van koeien afkomstig uit de omgeving. De zaak in de voormalige molen op het Maallustterrein staat als een huis. Voor het ondernemersduo reden voor een nieuwe uitdaging. Volgend jaar maart openen ze Family Appelscha, een familierestaurant in Appelscha waar de frituur centraal staat. Maar eerst nog even een andere uitdaging: nummer één van de provincie Drenthe in de verkiezing Terras Top100 met het fraaie nieuwe terras van Piepers & Paupers.

Al een tijdje waren Jan en Alida op zoek naar een nieuwe horecagelegenheid. Verder groeien in Veenhuizen is niet mogelijk, begint Jan. ‘We hebben een hoop ambitie en we zouden onze zaak graag verder uitbouwen. Dat zit er niet in hier. We zijn enorm gegroeid. Binnen de beperkingen die er lagen waren we goed bezig. Toen we op 15 oktober dicht moesten zaten we op tien procent afhaal. Dat hebben we weten op te krikken tot zestig procent tot juni dit jaar. Afhaal was een ondergeschikt onderdeel van Piepers & Paupers. Nu weten mensen ons vanuit de wijde omgeving te vinden en rijden ze graag voor een frietje naar Veenhuizen’, zegt Jan die het succes verklaart door onderscheidend te zijn. ‘We schillen de aardappelen zelf, snijden ze, bakken ze voor en koelen ze terug om ze vervolgens af te bakken. Dat doet niemand hier in de omgeving. Een tijdrovend proces maar het levert wel klanten op. We kiezen niet voor de grote fabrikanten maar voor bijzondere en regionale producten.’

Terras Top100

Jan en Alida gebruikten de coronaperiode om het terras naast de molen aan te pakken. En hoe. Kosten noch moeite zijn gespaard. Onder de luxe, riante parasols is het heerlijk toeven. En onder frisse omstandigheden is het uitstekend te doen. Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn voor een koude kont. In de kussens van de stoelen zit namelijk een vernuftig systeempje dat de stoel automatisch verwarmt mocht het kouder worden. ‘Dit is een uniek plekje in Veenhuizen. Toen de zaak klaar was, wilden we een nieuw terras neerzetten. En als we iets doen, doen we het goed. De palen van de pergola zijn twintig centimeter in doorsnede. Dat vind ik mooi. Het moet uitstraling hebben. De parasols zijn zeven bij zeven meter. Ze bieden schaduw en beschermen tegen regen. We hebben 365 dagen terras, mits storm. De terraskussens voorzien van accu’s zijn een project van de provincie Drenthe. Ze maken heaters overbodig. Mooi toch?’ Wie ervan overtuigd is dat het terras de 1e plek in de Terras Top100 (georganiseerd door Misset Horeca)moet krijgen kan z’n stem uitbrengen via de Facebookpagina van Piepers & Paupers. Stemmen voor de publieksprijs kan nog tot half augustus, de prijzen worden verdeeld op maandag 6 september.

Nieuw avontuur

In de zoektocht naar een nieuw horecaetablissement kwam het pand aan de Boerenstreek 21 in Appelscha voorbij. Het ondernemersduo gaat er beginnen met de franchiseformule Family Appelscha, een concept voor een breed publiek en voor alle eetmomenten van de dag. Daarbij gaan ze de samenwerking aan met VHC Actifood in Oosterwolde. Ook hier wordt zoveel mogelijk gewerkt met lokale toeleveranciers en boeren. ‘Het is een familierestaurant waar de frituur nog steeds centraal staat. Het concept sluit goed aan bij wat we bij Piepers & Paupers doen. Je vindt er géén koelvitrines met gekoelde snacks’, zegt Jan die samen met zijn vrouw dit keer niet in de voorhoede staat. ‘Lianne Gout uit Peize gaat het runnen. Zij werkt naast haar baan als tandartsassistente al tien jaar bij ons. Per 1 juli gaat ze aan de slag bij Piepers & Paupers om in te werken. Alida leidt het personeel op. Zij moeten precies zo werken als dat we hier in Veenhuizen doen. Ik bemoei met de planning, inkoop, administratie en de friet. Ook in Appelscha wil ik werken met verse friet. Zolang fabrikanten niet dezelfde kwaliteit bieden zoals wij dat willen, doen we het zelf. Verse friet, Maallust bier en ambachtelijke snacks en producten zullen de kern van het bedrijf worden, aangevuld met belegde broodjes, menu’s, lunchgerechten en roomijs.’ Naast het eethuis komt er ook een special gedeelte voor afhaal: Family voor thuis. Een beetje naar idee van McDonalds: op een groot zuil zie je of je bestelling klaar of in bereiding is. ‘Voor afhaal hebben we een aparte ingang. Gasten in het restaurant worden niet geconfronteerd met mensen die hun bestelling ophalen. Ook wordt het terras een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Mensen zijn door corona anders gaan denken. Kiezen bewust voor een zitplaats buiten. Vandaar dat we een groot en sfeervol terras gaan creëren.’ Het is de bedoeling dat Family Appelscha in maart volgend jaar los gaat. ‘We hebben er zin in. We zijn met open armen ontvangen door de wethouders van de gemeente Oostellingwerf. Dat voelt goed.’ Jan en Alida zullen zich straks gaan focussen op de nieuwe zaak in Appelscha. Dat betekent dat ze meer op de achtergrond aanwezig zijn. Hoofdbediening Stijn Wijnands gaat de kar trekken bij Piepers & Paupers.