Frisse start!

RODEN – Zaterdag was het dan eindelijk zover. Het gloednieuwe seizoen is feestelijk geopend op de Kinderboerderij in Roden. Oké, echt aangenaam was het met een graad of 8 niet, maar dat scheen de pret niet te drukken. De ballonenclown had er zin in, de geitjes vonden het heerlijk om weer lekker geknuffeld te worden en de draaimolen draaide menig rondje. Ook voor de papa’s en de mama’s was het prima te doen op het park dat helemaal voor nop toegankelijk is. In de behaaglijk warme kantine hadden de deelnemers een vers bakkie klaar. Desgewenst met een taartje. Nu maar hopen op heel veel mooie dagen!