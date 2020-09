Frisse start met de Pleinspelen in Peize

PEIZE – De beste manier om wakker te worden en de hersenen écht te activeren? Volgens onderzoek is dat beweging. Al is het maar tien minuten, gewoon om het hoofd op gang te krijgen. In Peize werd afgelopen week gestart met de zogeheten ‘Pleinspelen’, waarbij schoolkinderen – naast het uurtje gym – extra beweging krijgen. De Ongenode Gast was in de buurt en kon wel een breinactivatie gebruiken.

Peize is grauw en grijs deze ochtend. De bolide wordt tegenover de bescheiden Peizer bibliotheek geparkeerd, waarna de weg richting plein wordt vervolgd. Het enthousiaste gezoem van tientallen kinderen doet het al vermoeden: pauze. De Ongenode Gast wurmt zich door de drommen kids op weg naar het einde van het sportplein. Daar – bijna tegen de kantine van VV Peize aan – staat Laurens Bloem van Peize in Beweging. Hij heeft een heel leger aan studenten om hem heen verzameld en staat haast te glimmen van trots. ‘Dit is de eerste groep die bezig zijn met de Pleinspelen’, zegt hij. Als sportman in hart en nieren doet het hem goed dat juist de twee Peizer basisscholen extra tijd vrij maken voor beweging. Want waar een tekenleraar altijd zou zeggen dat er te weinig tijd is voor culturele expressie, zal een sportinstructeur altijd blijven hameren op het belang van beweging.

‘Ik ben blij dat beide scholen enthousiast waren over het idee’, zegt Laurens, terwijl hij toekijkt hoe Sven Arends en Marloes Harms de kinderen met tennisballen aan de gang zetten. De twee zijn stagiairs van het Alfa College Sport en Bewegen, net als Merle Schippers, Mark Smit en Iris van Hes dat zijn. Zij zullen het gehele schooljaar ondersteunen bij de Pleinspelen. Ook Len Wolters en Sippy Boersma van de Hanzehogeschool Sportkunde helpen hierbij.

Ondertussen is Laurens nog middenin zijn betoog. ‘Uit onderzoek is gebleken dat kinderen extra geprikkeld worden door beweging. We hopen dan ook resultaten te zien in de klas. Het is een win-win situatie: én meer lichamelijke beweging én betere schoolprestaties. Dat hopen we althans binnenkort te kunnen waarnemen.’

Inmiddels zijn de directeurs van beide scholen (Claudia van der Wal namens ’t Spectrum en Wilfred Dijkstra namens De Eskampen) aangesloten. Zij zien tevreden toe hoe de kinderen zich enthousiast in beweging zetten. Niet alleen met tennisballen, ook met grotere ballen en andere materialen. ‘We willen de kinderen met een breed aanbod aan sportmaterialen kennis laten maken. Zo prikkelen we hen op zoveel mogelijk manieren’, stelt Laurens, die tussen twee groepen door even zijn manschappen toespreekt.

Terwijl de Zuidhorner daar druk mee is, loopt Niels nog met een balletje te pielen. Het halfuurtje buitenspelen is blijkbaar goed bevallen, wat hem betreft mocht het wel langer duren. Als de juf hem komt ophalen, loopt hij enigszins beteuterd weer richting school. De bal moet hij laten liggen, dat voorkomt ongetwijfeld een hoop heisa in het lokaal.

Als Laurens de studenten heeft geïnstrueerd, staat de tweede groep van de ochtend alweer klaar. Ze staan te trappelen en kanaliseren hun enthousiasme in een wedstrijd tikkertje. Het gaat duidelijk geen opgave worden om hen een halfuur in beweging te houden.

De eerste Pleinspelen worden dus goed ontvangen, kan men concluderen. ‘We hopen dat dit Noordenveld-breed ondersteund kan worden’, zegt Laurens. ‘Het zou mooi zijn om kinderen in de gemeente méér dan dat ene uurtje gym te kunnen laten bewegen.’