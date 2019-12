Fronny Bosma zet zich in voor het Natuurvriendenhuis

Kerstmok – Fronny Bosma

EEN-WEST – Sinds enkele weken is Fronny Bosma voorzitster van het NIVON Natuurvriendenhuis Allardsoog. Gelegen op het uiterste puntje in de gemeente Noordenveld, net nog in Drenthe, maar wel met zicht op de provincies Groningen en Friesland. Aan de rand van Een-West ligt het Natuurvriendenhuis er lommerrijk bij.

‘Echt een mooie plek om tot rust te komen. Ik mag hier graag zijn. Midden tussen weilanden, heidevelden en bos. NIVON telt 13 Natuurvriendenhuizen in het gehele land. Veelal landelijk gelegen, midden in de natuur en waar je geen last hebt van je omgeving. Ik kom uit het onderwijs en ben onder andere ook coördinator geweest van dagcentra in de ouderenzorg. Ook een tak van sport waarbij je veel met vrijwilligers te maken hebt. Na mijn pensioen heb ik vijf jaar lang vrijwilligerswerk gedaan in NIVON huis De Banjaert in Noord Holland. Dat was niet toevallig, ik mocht daar graag logeren zo vlak aan zee. Ik heb daar als huiswacht gewerkt. Zo ben ik alle ins en outs te weten gekomen. Als huiswacht ben je een week lang aanwezig in het gebouw. Je bent gastvrouw en ook gelijk regelaar van allerlei andere zaken die in die week op je pad komen. Dat was een mooie ervaring,’ laat Fronny Bosma weten.

Het Natuurvriendenhuis Allardsoog tel zo’n 100 vrijwilligers. Van huiswachten tot medewerkers technische dienst, een activiteitencommissie, een tuinploeg en een aanmeldsecretariaat. ‘Het is net als met het runnen van een bedrijf,’ zegt zij. ‘Het is zoeken naar vaste structuren en het voorkomen van losse eilandjes. Elk gebouw is financieel zelfstandig en moet dus zijn eigen broek ophouden. Dat kan in ons geval alleen maar met vrijwilligers. Die zijn dan ook altijd welkom. Mijn doelstelling als voorzitster van deze club is om Natuurvriendenhuis Allardsoog elke dag zo vol mogelijk te krijgen. Waar ik vooral op insteek is het organiseren van goede pr en communicatie. Ook bereikbaarheid is een kwestie. Openbaar vervoer kennen we hier niet, we werken aan het uitzetten van routes. Mensen moeten ons wel weten te vinden, zodat ze kunnen zien wat wij allemaal voor hen kunnen betekenen.’

En wie rondloopt in Allardsoog kijkt zijn ogen uit wat er allemaal gedaan kan worden. Het gebouw is een voormalige huishoudschool. Er is een gymzaal, een keuken, veel slaapplaatsen, een restaurant gedeelte, zithoeken, vergaderruimten en buitenom met een kinderspeelplaats en diverse mogelijkheden voor sport. NIVON is landelijk aan het verjongen en zet zich meer dan voorheen in voor een jongere dolgroep met kinderen, jongeren en gezinnen. Het wil ook groen en duurzaam zijn, betaalbaar voor iedereen, vriendelijk en vooral ook laagdrempelig. ‘Ons Natuurvriendenhuis is heel geschikt voor allerlei diverse groeperingen. Er kunnen lezingen worden gehouden, jeugdkampen, schildergroepen zijn er te vinden, je kan er vergaderen, scholen zijn welkom voor het organiseren van activiteiten, bijeenkomen voor werksessies, herstellen van een burn out en je kunt elk moment van de dag binnenvallen voor een lekkere kop koffie. Onze huiswachten ontvangen je graag,’ laat Fronny Bosma enthousiast weten.

Het doen van vrijwilligerswerk in dit gebouw kent vele facetten. Wie eens sfeer wil proeven kan gewoon even langskomen of via de website van het NIVON reageren.