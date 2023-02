Froukje Tolsma uit Eelde exposeert in Norg

‘Een schilderij gaat zijn eigen gang, ik schilder met een losse toets’

NORG / EELDE – Froukje Tolsma schildert natuur, dieren, mensen en landschappen. ‘Als kind werd er altijd al tegen mij gezegd dat ik goed kon tekenen. Dat heb ik doorgezet. Op de Academie Minerva in Groningen studeerde ik grafiek en schilderen. In mijn eigen atelier in Eelde voel ik mij thuis. Het grootste deel van mijn tijd besteed ik aan het vrije kunstenaarschap. Vooral heb ik een passie voor het schilderen met olieverf.’

In De Brinkhof in Norg is een expositie van haar te zien. ‘Van Noordzee tot Mediterrane’ heet de tentoonstelling die nog tot 17 februari is te zien. 23 werkstukken zijn zorgvuldig uitgekozen en laten een impressie zien van haar kunnen. De reis begint bij de wadden en gaat door Frankrijk naar Spanje en Italië. De expositie is mede tot stand gekomen dankzij medewerker Jeanne van Leeuwen van de Culturele Raad Norg. ‘Tijdens onze vele reizen hebben we deze schilderijen kunnen maken. Het gaat vooral om landschappen. Het laat ook zien hoe mooi Europa is. Als je die schoonheid afzet tegen de oorlog in Oekraïne, denk ik, wat verschrikkelijk dat daar nu alles kapot wordt geschoten.’

Olieverf is favoriet als het gaat om schilderen. Froukje Tolsma vindt dat een veel rijker medium dan andere verfsoorten. ‘Met acryl heb ik bijvoorbeeld niets. Dat is persoonlijk, maar ik heb meer met olieverf. Je kan langer aan een schilderij werken en het geeft meer diepte en glans. Wanneer ik schilder moet het niet te snel droog zijn. Je moet het even laten rusten en dan verder gaan.’

Wie de kans krijgt om mee te kijken in haar atelier komt ogen te kort. Werkstukken op schilderezels staan geduldig te wachten op een afronding. Kunstboeken liggen op de plank. In lades liggen diverse werkstukken opgeborgen. We zien linoleumsneden van dorpjes, schetsen van landschappen, modeltekeningen. Aan de muur hangen schilderijen van het Reitdiep, de weg naar Roderwolde naar de molen met zijn vele bomen in berm, een stroompje in het nabijgelegen Vriezenveen en natuurlijk van Bintje, de hond. Froukje Tolsma werkt op een realistische, vitale en soms poëtische wijze, waarbij haar techniek allerminst is vast te pinnen op een bepaalde stijl.

‘Ik schilder ook dode vogeltjes. Soms vliegt er hier 1 tegen het raam aan of soms komen de buren met eentje aangelopen die dood langs de weg lag. Een vogeltje dat gestorven is zit nog volop in kleur. Dit klinkt misschien wel raar en is lastig te begrijpen wat daar nou leuk aan is, maar ik noem het ‘sterven in schoonheid’. Ik heb zo musjes, goudvinken, een kraai, zwaluw en meesjes geschilderd. Bij elkaar geeft dat een indrukwekkend beeld.’

Wanneer gewandeld wordt in de natuur, worden eerst foto’s ter ondersteuning gemaakt. Daarna volgen schetsen die ter plekke worden gemaakt. ‘Dit schetsen is nodig om te kijken wat wezenlijk is om te schilderen. Je moet keuzes maken. Een schets geeft een belangrijke waarneming duidelijker weer. Wat je tekent en weglaat zijn beslissingen die je dan neemt. Een schilderij gaat zijn eigen gang. Ik schilder met een losse toets. Ik vind het mooi om een schilderij een beetje los te houden. Ik ben geen fijnschilder die elke dakpan netjes namaakt. Ik hou van het impressionistische werk waarbij met een zekere vlotheid op het doek wordt gewerkt.’