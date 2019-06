Frustraties bij Zakenkring en VV Roden

Raad van Noordenveld

Smullen was het. Als er over parkeren wordt gesproken in de raadszaal, weet je dat het een boeiende avond gaat worden. En dat bleek maar weer eens. De Zakenkring maakt van haar hart geen moordkuil en vertelde wethouder Kosters precies waar het op staat. Diezelfde Kosters ergerde zich zichtbaar aan de timing van het debat. Het verslag van deze clash staat op pagina 37 (49 in de editie Westerkwartier).

Moddergooien was het nog net niet, maar Bertjan Stadman liet blijken dat het vertrouwen in de projectleider sterk is afgenomen. En dat op basis van een niet-representatief onderzoek. Want dat is het. Dat zei de gemeente immers zelf, bij monde van Ingrid Alkema in De Krant van 16 april. ‘Als we minstens tien procent van de enquêtes ingevuld terugkrijgen, is het onderzoek representatief.’ Met 190 ingevulde enquêtes op de 3500 verstuurde enquêtes, mogen we concluderen dat het onderzoek verre van representatief is. Toch stoorde het wethouder Henk Kosters dat de Zakenkring niet inhoudelijk op de ingevulde enquêtes in ging. Vreemd, want de resultaten hiervan mogen nu eenmaal niet als representatief worden beschouwd. De Zakenkring is mijn inziens terecht verbouwereerd over de gang van zaken. En dat Stadman er al helemaal de p in heeft, begrijp ik nog beter. De uren die hij in de werkgroep parkeren heeft gestoken, had hij ook heel anders kunnen besteden. En als dan blijkt dat één van de stakeholders het advies van de werkgroep naast zich neerlegt, viert de frustratie hoogtij.

Over frustratie gesproken. VV Roden-voorzitter Hans de Vries steekt zijn onvrede over de gang van zaken rondom het kunstgrasveld niet onder stoelen of banken (pagina 41). Hij ziet de planning in de soep lopen en verwacht grote problemen als Roden niet in juni kan beginnen met de aanleg van het kunstgrasveld. De feestvreugde van het kampioenschap lijkt opeens ver in het verleden te liggen. Zoals ik begreep van De Vries, wil wethouder Jeroen Westendorp wel beginnen met de aanleg, maar is niet het gehele college hier mee akkoord. En dus is het afwachten geblazen. Roden moet snel, maar lijkt aan het kortste eind te trekken. Een gesprek met Westendorp lijkt voor De Vries en consorten de laatste strohalm.

Voor de rest bleek het een lange avond te worden. Na de behandeling van – wat mij betreft – de belangrijkste punten, keerde ik huiswaarts. Van dorpsgenoot en Gemeentebelangen-raadslid Rikus Koopman vernam ik later dat hij pas om twee uur ’s nachts thuis kwam. ‘En er staan nog een aantal lange raadsvergaderingen op de agenda’, waarschuwde hij hoofdschuddend. Dat gaat mooi worden.

Een verspreking telde ik ook nog. Van burgemeester Klaas Smid ditmaal. Hij verwarde het stemrecht met het spreekrecht, al mag dat geen grove fout worden genoemd. Smid maakte nog een vette knipoog naar het Eurovisiesongfestival door in het Engels om stemmen te vragen. ‘May I have your votes please?’, klonk het door de raadszaal. Smid zelf oogde zo af en toe een beetje onrustig, waardoor versprekingen op de loer liggen. Zijn verklaring? ‘Het is hoog tijd voor een aantal vrije dagen.’

