Spelen, hockey en fun: funky hockey bij MHC Roden





RODEN – Een afstudeerproject van Roder studente Marloe Ouwinga: funky hockey. Ze introduceerde het op de hockeyclub in Roden en kon meteen rekenen op een behoorlijke groep enthousiaste kinderen. Afgelopen zaterdag werd er voor de tweede keer ‘gefunky hockeyt’ bij MHC. Het spel waaraan alle kinderen tussen de 3 en 6 jaar aan mee kunnen doen moet bewegen stimuleren. “Fun is de key tot bewegen”, vertelt Marloe.

Als afstudeerproject moest Marloe Ouwinga (18) een nieuw sportstimuleringsprogramma bedenken en introduceren. “Bewegen is voor iedereen belangrijk. Vooral voor kinderen, met al die concurrentie van games, IPad en computers. Daarom moet je er vroeg mee beginnen. Tijdens funky hockey maken kinderen tussen 3 en 6 jaar spelenderwijs kennis met hockey. Onder begeleiding van een trainer doen kinderen tikspelletjes, coördinatie training en hockey gerelateerde spelletjes met een stok en een ring.”

Meedoen is helemaal gratis. De trainingen zijn iedere zaterdag van 9:30 tot 10:30 en duren tot het einde van het seizoen. “De drempel is laag. Wanneer iemand even naar z’n moeder wil tijdens de les; geen probleem. We sluiten altijd af met het parachutespel. Vinden kinderen echt fantastisch”, zegt Marloe die ook op basisscholen allerlei leuke spellen organiseert om kinderen meer in beweging te krijgen. “Dat doe ik in samenwerking met sportcoach Wouter Meertens. Wekelijks halen we iedere groep apart uit de klas om buiten een kwartiertje een spel te doen. ‘Vies en lekkertje’ is inmiddels populair op de hele school, haha.” Ook eens meedoen met funky hockey? Hup, op tijd je bed uit en naar MHC Roden dan, zaterdagochtend. Plezier verzekerd.