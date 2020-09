Fusieclub maakt zich op voor tweede seizoen

VV Westerkwartier

BOERAKKER/NUIS – Het seizoen is voor de fusieclub Westerkwartier niet leuk begonnen. Gerard Beerlings, speler van het eerste elftal, heeft een ernstig brommerongeluk gehad en zal geruime tijd uitgeschakeld zijn. Dat is bij spelers en staf behoorlijk binnen gekomen. Het heeft invloed op alles. Zaterdag 15 augustus is dan ook pas de eerste training van de voorbereiding geweest.

De selectie zal komend seizoen bestaan uit 22 spelers. Oud gedienden Wietse Venema en Hans Wulpstra hebben de club verlaten. Voor trainer Johannes Noorda is de selectie wel uitgebreid met Halbin Wiersema, Wander Balkema, Jurgen van der Veen, Ralph Twijnstra. Voor Noorda betekent dit meer keus en meer concurrentie in de selectie. In de breedte is het team sterker dan vorig seizoen geworden. Meer kopkracht met Wiersema en Twijnstra.

Joey Hummel van Zevenhuizen heeft zich wel overgeschreven, maar is op afroep beschikbaar. Zijn werkzaamheden laten niet toe dat hij kan trainen en voetballen.

Noorda hoopt dit seizoen de strijd met Surhuisterveen en Noord-Bergum aan te kunnen gaan. Hij vind dat de ploeg een stap kan maken na een 1e jaar met verkennen van de mogelijkheden. De “beleefdheidsfase” is voorbij, zoals Noorda het noemt. Er kan en zal meer geëist worden willen we met de bovenste plaatsen meedoen.

De kracht van Westerkwartier is dat het team in aanvallend opzicht veel te bieden heeft. ‘Met de al genoemde kopkracht zullen we ons verdedigend beter kunnen wapenen. Daarentegen zullen we het aantal tegendoelpunten dienen te verminderen, want dat is tot de gedwongen stop te veel geweest’, geeft Noorda aan.

De jeugd is ook in ontwikkeling, want tot en met de Onder 17 is in elke categorie een team. Helaas kan er geen Onder 19 team geformeerd worden. Vanuit de Onder 19 gaan Remco Boerema en Roald Arts proberen een plek in de basis van de eerste selectie te bemachtigen. Mooi is dat de jeugdteams allemaal door spelers van de selectie worden getraind.

Voor wat dat betreft is Noorda er niet gerust op. ‘Het is allemaal erg dun op waar we balanceren. De jeugd is overmoedig en neemt geen verantwoordelijkheid ten opzichte van de ouderen.’ Desalniettemin is Noorda vol goede zin en wat belangrijk is de spelers zijn dat ook.

Fusie zonder problemen

Vanaf de zomer van 2019 is de fusieclub VV Westerkwartier ontstaan. SVMH en VV Boerakker zagen de noodzaak om samen te gaan. Waar emoties en sentiment een soepele fusie nog wel eens in de weg zitten, is dat bij VV Westerkwartier niet het geval. Eigenlijk verliep het allemaal zeer soepeltjes. Op zaterdag speelt het eerste team in Niebert en de overige recreatieve teams in Boerakker. De recreatieve zondagteams spelen wél bij Niebert. Al eerder gaf Ritske Tuinstra namens de club aan dat iedereen welkom is bij de jonge club. ‘Van jong tot oud en van goed tot minder goed. Het niveau maakt niet uit. We bieden zowel op zaterdag als op zondag voetballen aan. Daarnaast zijn we een gezellige en veelzijdige club. En vergeet ons nieuwe tenue niet. Dat is werkelijk waar prachtig geworden. Verder zijn we als VV Westerkwartier midden in de regio aanwezig.’