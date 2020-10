Futsal Marum wil plezier hervinden in tweede klasse

Zaalvoetbalbijlage – Futsal Marum

MARUM – Na jaren redelijk in de hoofdklasse mee te hebben gedraaid is het futsal Marum eraan gelegen nu het plezier in de tweede klasse terug te vinden. Dit vindt althans voorzitter Erwin Veninga.

‘We zijn een aantal spelers kwijtgeraakt. Dat heeft ermee te maken gehad, dat de vertrokken trainer van Marum zaterdag niet van het zaalvoetbal gecharmeerd is.’ De nieuwe trainer van het veldteam van SV Marum is Johan Pitstra, de man die zijn sporen in het amateurvoetbal meer dan verdiend heeft. ‘Hoe hij erin staat, weet ik eerlijk gezegd niet’, zegt Veninga. ‘De afgelopen jaren is er een hiaat ontstaan in het ledenbestand. Er is geen aanvulling geweest en dat houdt automatisch in dat je lager komt te spelen. Er zijn wel een aantal jonge spelers bijgekomen. Tom van Kammen en Menno Snip zijn er twee van.’

Er is wel enige nieuwe schwung bij futsal Marum ontstaan. Helaas stopt de De Kruisweg na zeventien jaar sponsoring. Veninga is blij dat Cafe Marktzicht, Nienhuis Sport, Peter Frankes Klussenbedrijf en Ramon Waterbehandeling als nieuwe kledingsponsors voor alle teams zijn aangetrokken. Alle teams, waaronder ook een damesteam, zullen hun wedstrijden in nieuwe tenues gaan spelen. Futsal Marum heeft in een dip gezeten en probeert langzamerhand de weg naar boven weer in te kunnen slaan.

Het begin van Futsal Marum is dit seizoen overigens uitstekend. Na de seizoensouverture (3-11 winst op VV Titan), won Futsal Marum ook van ZVV Borger. Daarmee is de kop er op passende wijze af gegaan. Hopelijk weten de Marumers de goede lijn door te zetten.