G-Stars Joop Schaap en Tineke van de Lageweg succesvol in G-bowlingtoernooi

LEEK – Op 6 en 7 mei is in het Sportcentrum Leek het vierde Top of Holland G-bowlingtoernooi gespeeld. Met 65 deelnemers uit vijf plaatsen in het noorden was het een prima bezet toernooi. In de derde klasse heren was er een onverwacht succes voor G-star Joop Schaap, die in topvorm was en in de derde game met 152 zelfs een persoonlijk record gooide. Met een flinke voorsprong legde hij beslag op de eerste plaats voor Erik van der Laan uit Assen, die tweede werd. Thijs Bos, een andere speler van de G-stars uit Leek, wist de derde plaats te bemachtigen.

Bij de dames in de tweede klasse was de hoofdprijs voor Michelle Seinen, die voor haar doen ongekend hoog gooide -ruim 50 pins per game boven haar gemiddelde- en met ruim 100 pins meer de nummer twee, Silke Meurders uit Assen, voorbleef. In de derde klasse dames was er een onverwacht succes voor G-star Tineke van de Lageweg, die met een flinke voorsprong het toernooi afsloot voor de nummers twee, Silke Meurders uit Assen en drie, Kirsten Kors uit Steenwijk.