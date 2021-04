RODEN – Al sinds jaar en dag probeert een gans een nest uit te broeden op het eilandje in de vijver naast Engie in Roden. Ware het niet, dat het nooit tot jonge gansjes is gekomen. Keer op keer wordt namelijk haar nest vernield door een stel malloten. Hoop is, door ruchtbaarheid te geven aan de wanhopige pogingen van moeder gans, dat haar dit jaar wél lukt om jonkies ter wereld te brengen. Fingers crossed.