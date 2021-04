Galerie Huis ter Heide sinds 5 maart weer open op afspraak

‘De galerie biedt voor ieder wat wils’

HUIS TER HEIDE – Sinds vrijdag 5 maart is Galerie Huis ter Heide weer open. Op afspraak, dat wel. Per blok van ongeveer een half uur is één persoon of een gezin welkom in het pand aan de Norgervaart om de expositie van leden van het kunstenaarscollectief en vier gastkunstenaars te komen bewonderen. ‘We hebben gedacht: de galerie moet maar weer open, want het kan én het mag,’ vertelt Alie Hut, één van de oprichters van de galerie en lid van het kunstenaarscollectief. ‘Mensen willen de kunstwerken toch graag zelf zien en ervaren. Dan pas krijgen ze ook een idee van de grootte en kleuren.’ Veel problemen voorziet zij niet bij de heropening: ‘We hebben hier genoeg ruimte.’

Dertien of veertien jaar geleden – ze weet het niet meer precies – richtte Alie de galerie op samen met haar zus Hennie, die in de buurt van Rotterdam woont. De zussen kregen de creativiteit, zoals zo vaak, van huis uit mee. Hun vader was erg technisch en hun moeder was lerares handwerken. De zussen vonden het leuk om ook nieuwe technieken te leren wanneer hun moeder weer eens met iets nieuws kwam. Spinnen, kantklossen, naaien en breien. Alie heeft alles wel gedaan. Jarenlang naaide en breide zij met veel plezier, totdat de kinderen de zelfgemaakte kleren niet meer wilden dragen. Dat was het moment dat het tijd was voor iets nieuws. Alie deed een poging tot beeldhouwen, maar dat was niets voor haar. Vervolgens kwamen zij en haar zus terecht bij zilversmeden, wat zij nu nog steeds doet. Achttien jaar lang ging Alie iedere week naar cursus bij het ICO, centrum voor kunst en cultuur, in Assen om zich de techniek eigen te maken. Inspiratie haalt ze uit reizen en museum- en galeriebezoeken, maar sinds het begin van de coronapandemie heeft ze minder gedaan.

De galerie, gevestigd in de schuur van het ouderlijk huis van Alie en Hennie, komt voort uit de winkel in natuursteen die zich hier eerder bevond. De eigenaar van die winkel was kunstenaar en exposeerde op zondagen in de winkelruimte. Dat liep goed en hij vroeg Alie en Hennie, die toen al bezig waren met zilversmeden, om mee te doen. Zo ontstond het eerste collectief. Dat bestaat nu niet meer, maar werd opgevolgd door de galerie. Hierin vormen Alie en Hennie samen met tien andere kunstenaars uit de omgeving van Huis ter Heide een collectief dat iedere twee maanden een nieuwe tentoonstelling inricht. Deze zijn altijd zeer divers van stijl en materiaal. In de komende tentoonstelling zijn onder andere sieraden, bronzen beelden, schilderijen en glaswerken te zien. Hoewel er wel eens thematische exposities zijn geweest, zoals ‘betaalbare kunst’, ‘kleine kunst’ of ‘water’, hebben de tentoonstellingen meestal geen thema. Alie: ‘Iedere kunstenaar heeft zijn eigen stijl en manier van werken. Dat is vaak moeilijk in een overkoepelend thema te vatten.’

Naast de leden van het collectief worden ook iedere keer vier gastkunstenaars uitgenodigd, die uit heel Nederland afkomstig zijn. Zo zijn er nu beelden van Barbara Pijnappel, Anna Maryken en Nelleke Lengkeek en schilderijen van Evert Meijlink te zien. Tijdens een eerdere tentoonstelling waren de keramische beelden van Nelleke Lengkeek erg populair. Zij waren toen volledig uitverkocht. Alie Hut verwacht dat dat nu niet zal gebeuren, omdat zij denkt dat er wel minder publiek zal komen door de coronabeperkingen. Wel vallen de gevolgen van het coronavirus tot nu toe mee voor de galerie. Weliswaar loopt deze door de verschillende lockdowns inkomsten mis en heeft de stichting minder geld in kas, daar staat tegenover dat er enige reserve was en er lagere kosten zijn voor onderhoud, openingen, uitnodigingen en energie. Gelukkig is ook nog geen van de kunstenaars ziek geworden. Alie ziet de toekomst dan ook redelijk positief tegemoet. ‘Ik hoop dat we gewoon iedere twee maanden een nieuwe expositie kunnen blijven maken, en dat we open mogen blijven.’