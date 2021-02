Gastheerschap moet toeristen verleiden om langer te vertoeven in Veenhuizen

‘Samen de schouders eronder om het gebied op de kaart te zetten, dán kom je vooruit’

VEENHUIZEN – De welbekende Puur Natuur-columnist André Brasse houdt zich bezig met een nieuw, uitdagend project. Komend najaar verzorgt hij namens IVN Noord een cursus ‘Gastheerschap Koloniën van Weldadigheid Veenhuizen’ voor ondernemers in en rond Veenhuizen. Het is de bedoeling dat ondernemers in een vierdaagse cursus het bijzondere verhaal van Veenhuizen kennen zodat ze dat kunnen vertellen aan hun gasten opdat zij langer in het gebied blijven vertoeven. ‘Hoe mooi is het wanneer je als ondernemer het verhaal kunt vertellen en daarmee je gasten vast weet te houden in de regio?’

Het idee voor dit plan ontstond al een poosje geleden, vertelt Brasse die werkt voor IVN Noord. Het concept ‘gastheerschap’ is ontstaan uit een project om bezoekers te informeren over het Nationaal Park Drentsche Aa. ‘In 2003 werd bekend dat er géén bezoekerscentrum zou komen. Het vraagstuk werd: hoe zorg je ervoor dat bezoekers tóch informatie krijgen over het gebied. Coördinatie, communicatie, educatie en recreatie zijn belangrijke pijlers van het Nationaal Park. Daar is ‘gastheerschap’ uitgerold. Ondernemers informeren gasten over het bijzondere gebied waar hun zaak gevestigd is. Dat is uiteindelijk landelijk opgepakt en ingevoerd in alle nationale parken. Nu willen IVN Noord, de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld een soortgelijke cursus ook in Veenhuizen introduceren: ‘Gastheerschap Koloniën van Weldadigheid Veenhuizen’.

Veel ondernemers zijn vooral druk met hun eigen zaak, stelt Brasse. ‘Ze hebben amper tijd voor promotie. Door het verhaal over de natuur, de landschappen en (cultuur)historie te vertellen maak je het interessant. Wanneer een gast vraagt: wat moet ik zien?, vraag je waar zijn of haar interesse ligt. Dan kun je gericht doorverwijzen. De ondernemer als gids, dat is het idee. Als bezoekers op de hoogte zijn van alle bijzondere plekken in het gebied kun je ze vasthouden in de regio. Dat is goed voor de economische motor van de Kop van Drenthe. Als ondernemer kun je hier geweldig op in spelen met producten, diensten of arrangementen. Bedenk dat komende zomer de Koloniën van Weldadigheid toe moeten treden tot de UNESCO Werelderfgoedlijst, een zelfde status krijgt als de Chinese Muur! Na de cursus is het de bedoeling dat de ondernemers verder werken aan de gezamenlijke promotie van het dorp. Samen de schouders eronder om het gebied op de kaart te zetten en elkaar niet te zien als concurrent maar als collega’s. Dan kom je vooruit!’

Op dit moment wordt gewerkt aan de inhoud van de vierdaagse cursus die medio oktober/november plaats gaat vinden. Aanmelden kan via ivndrenthe.nl.