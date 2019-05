Gedemotiveerd bestuur gooit de handdoek in de ring

Oranje Stichting Roden luidt de noodklok

RODEN – Het was ploeteren. In de aanloop naar Koningsdag 2019 zat bij de Oranje Stichting Roden eigenlijk alles tegen wat tegen kon zitten. Tel daar een stroeve samenwerking met de gemeente bij op en het is niet verwonderlijk dat het evenement zelf tegenviel. Een gebrek aan vrijwilligers, sponsoren en donateurs zorgt ervoor dat de Oranje Stichting zich al jaren met minimale middelen moet redden. Na jaren sleuren, trekken en organiseren, neemt een groot deel van het bestuur nu gedesillusioneerd afscheid. De toekomst van de Oranje Stichting – en daarmee de Koningsdag in Roden – staat op de tocht.

Een tekort aan vrijwilligers maakt het dat de Oranje Stichting het al lang benauwd had. Tegenwoordig is dat een stuk lastiger dan vroeger, weet ook voorzitter Bernard Klaver. Hij is één van de bestuursleden die breekt met de stichting. ‘Per 1 september. Tot die tijd gaan we druk op zoek naar nieuwe bestuursleden’, licht hij toe. De zoektocht naar vrijwilligers is jarenlang tevergeefs gebleken. Steeds kwam het op de schouders van dezelfde mensen terecht. ‘Ik zoek liever naar een speld in een hooiberg, dan naar vrijwilligers.’ Ook voorafgaand aan Koningsdag 2019 deed Klaver nog verwoede pogingen vrijwilligers aan de stichting te binden. ‘Men heeft het te druk’, concludeert hij. Desondanks verwelkomden ze twee nieuwe bestuursleden. ‘Zij zijn de enige twee die niet nadenken over stoppen’, zegt Klaver. ‘Vier van de acht leden gaven aan te stoppen en twee overwegen dat serieus.’

2019 was niet het eerste jaar dat de organisatie stroef liep. Eigenlijk is er altijd wel iets. ‘Vooral een gebrek aan handjes’, zegt Klaver. Maar dit jaar was de samenwerking met de gemeente Noordenveld ook teleurstellend. ‘We hebben geen enkele steun van de gemeente gehad’, zegt Klaver. ‘In oktober of november hebben wij een aanvraag voor subsidie gedaan. We deden een aanvraag van 3000 euro voor een openingsact. Op die manier wilden wij de dertigste Koningsdag kracht bijzetten. Binnen zes weken zouden we antwoord krijgen. Al gauw werd dit echter opgeschort, want het college had nog geen tijd gehad om het goed te keuren. Vervolgens vroeg de gemeente naar onze begroting, wilden ze weten wat we zelf op onze rekening hadden staan en wilden ze de jaarrekening van 2018 inzien. Nadat wij dat alles hadden opgestuurd, kwam het bericht dat de gemeente Noordenveld de lunchpakketten voor de vrijwilligers niet wilden subsidiëren. Prima, dat deden ze toch al niet. Maar ze stelden ook vragen over uitgaven van het jaar ervoor. “Waarom is dat geld zo en zus besteed?”. Dat schoot bij ons in het verkeerde keelgat. Opeens gingen zij zich bemoeien met onze organisatie.’ Pas in maart kreeg de Oranje Stichting bericht over de subsidie. Er werd vijfhonderd euro uitgetrokken voor Koningsdag. Eén zesde deel van wat door de stichting begroot was. De spectaculaire openingsact werd dus maar een onthulling van een naambordje. ‘De opening was een chaos. Het geluid liet ons ook nog eens in de steek en er stond bijna niemand.’

De Oranje Stichting organiseert Koningsdag vooral voor de kinderen, zo laat Klaver weten. ‘Maar wij weten niet zo goed hoe we hen moeten bereiken. We waren voornemens om een vlogwedstrijd uit te zetten. Geen enkele inzending. En van de achthonderd kleurplaten die zijn verspreid, werden er slechts twintig ingeleverd. Kijk, ik ben 72. Ik heb geen klik met de jeugd. Het zou beter zijn als de ouders van de kinderen iets zouden doen. Zij weten wat er speelt en wat de kinderen leuk vinden.’

Respect

Het respect richting vrijwilligers is volgens Klaver ver te zoeken. ‘Ik vind het ronduit onbeschoft hoe er met vrijwilligers wordt omgegaan’, zegt hij. ‘Zowel door de gemeente, als door de bezoekers.’ Daarbij doelt hij onder andere op de puinhoop die de Oranje Stichting na afloop van de vrijmarkt moest opruimen. ‘Na tijd zijn wij nog getrakteerd op bergen dozen en plastic. Zelf opruimen was er niet bij.’

Hoe nu verder?

De toekomst van de Oranje Stichting lijkt er somber uit te zien. ‘Er zal een nieuw bestuur moeten komen’, zegt Klaver. ‘Per 1 september stoppen wij. We hebben voor die datum gekozen omdat we in september meestal beginnen met de voorbereidingen voor Koningsdag. We willen niet halverwege de organisatie de stekker eruit trekken. In december moet het raamwerk staan, dus er moet op tijd worden gestart.’ Omdat niet alle bestuursleden weggaan, zou doorgaan in een afgeslankte variant ook een optie zijn. ‘Maar dan zullen we een heel ander programma krijgen. Met misschien alleen maar een vrijmarkt.’

Op 1 september valt de definitieve beslissing over de toekomst van de Oranje Stichting. ‘We zouden graag zien dat de stichting doorgaat, met nieuwe en enthousiaste vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen mailen naar voorzitter@oranjestichtingroden.nl of bellen met 0612106881.’