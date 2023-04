Gedenkzuil Peize onthuld

PEIZE – Enkele weken geleden werd het eerste gedenkplaatje op de zuil al geplaatst. Daarna was het wachten op het moment dat de eerste bloembollen het strooiveld kleur zouden geven. Dat was het geval op deze tweede lentedag. En terwijl de regen uit de lucht viel, onthulden wethouder Robert Meijer en initiatiefnemer Tienco de Jager de gedenkzuil op het strooiveld van de begraafplaats in Peize.

De familie Van Groeningen is gelukkig met het initiatief. Moeder kreeg na verstrooiing als eerste een gedenkplaatje op de zuil. ‘Wij wonen in Peize, maar ook voor mijn zus, die ver weg woont, is het fijn om in combinatie met de gedenkzuil een plek te hebben waar ze naar toe kan gaan’, aldus Gerard van Groeningen.

De Jager realiseerde al eerder monumenten op andere begraafplaatsen. ‘Immers, hoe fijn om na het verstrooien van as op de plek toch nog een specifiek aandenken te hebben.’ 7 jaar geleden deed hij de aanvraag bij de gemeente. Het werd een geheel van de lange adem, maar De Jager is blij dat het moment nu daar is. ‘Nu heeft ook de overleden echtgenoot van mijn partner een plaatje met naam, geboorte- en sterfdatum op de zuil.’ De zuil die prijkt op het 3 maal groter gemaakte strooiveld wat door het wilde bloemenmengsel tot ver in het jaar een kleurrijk geheel zal zijn.

Na de onthulling is het Ton van der Meijs die van de gelegenheid gebruik maakt om op deze permanente gedenkplek een plaatje aan te bieden aan de weduwe van Theo van der Waart. ‘Aangeboden door Dorpsbelangen, vanwege zijn vele verleende diensten aan de gemeenschap’, zijn de woorden van Van der Meijs. Het ontroert mevrouw Van der Waart die vertelt dat haar echtgenoot overleed tijdens de heftige coronagolf. ‘Toen we destijds zijn as verstrooiden, was hier nog niets. Wat zijn we blij met dit postuum eerbetoon op het gedenkmonument.’

Een aanvraag voor een gedenkplaatje kan worden ingediend bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. En als de gedenkzuil vol is, zijn er mogelijkheden om nog een zuil te plaatsen. De Jager is tevreden. ‘Hoewel? Wat zou de toevoeging van een bankje hier nog mooi zijn’, spreekt hij als wens nog uit.