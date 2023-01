Gedetineerden maken kachels voor Oekraïne

VEENHUIZEN – De succesvolle actie ‘Kachels voor Oekraïne’ van presentator Sander de Kramer krijgt hulp uit bijzondere hoek. In verschillende penitentiaire inrichtingen in Nederland zijn gedetineerden aan de slag gegaan om ook hun steentje bij te dragen. Zo ook in Veenhuizen. Verspreid over negen metaalbedrijven binnen de gevangenismuren hebben gedetineerden 45 kachels gemaakt, waarop ook gekookt kan worden.

De kachels zijn gemaakt naast Veenhuizen ook gemaakt in andere in de penitentiaire inrichtingen in het land. Het idee komt van Ronald Schouwenaar van serviceorganisatie In-Made, die arbeidsbedrijven landelijk ondersteunt, onder andere bij het binnenhalen van uiteenlopend werk voor zo’n 7000 gedetineerden in alle penitentiaire inrichtingen in Nederland. De opgedane werkervaring of zelfs het behalen van vakdiploma’s of certificaten vergroot de kansen van gedetineerden om na hun detentie weer succesvol onderdeel te kunnen zijn van de samenleving. Toen Schouwenaar ontdekte dat Sander de Kramer bezig was met een vergelijkbare actie, op grote schaal en zeer succesvol, zocht hij uiteraard contact met hem. ‘Sander de Kramer is ambassadeur van de Stichting LifeCenter, de initiatiefnemer van de actie om de kachels in te zamelen voor Oekraïners. Ze hebben ook een speciale website ontwikkeld waarop alle informatie over de actie is te vinden (www.kachelsvooroekraine.nl).’ Om zijn plannen voor de productie van kachels in gevangenissen concreet te maken, legde Schouwenaar diverse contacten met bedrijven die zakendoen met In-Made. Binnen een mum van tijd hadden verschillende ondernemingen hun enthousiaste – en kosteloze – medewerking toegezegd. Materialen werden beschikbaar gesteld en ook opslagruimte en vervoer was snel geregeld. Ik ben echt onder de indruk van het enthousiasme, de betrokkenheid en bereidwilligheid van al die bedrijven, zegt Schouwenaar.

In de negen metaalbedrijven in de Nederlandse gevangenissen is de afgelopen weken door verschillende gedetineerden hard gewerkt aan het vervaardigen van de kachels. ‘De gedetineerden volgen ook het nieuws en zien wat voor vreselijks er aan de hand is Oekraïne. Dat raakt hen ook. Ze willen graag iets doen voor de mensen daar en vinden het bovendien fijn om iets positiefs te kunnen doen voor de samenleving. Daar zijn ze wat mij betreft zeker in geslaagd.’ De kachels zijn donderdag via de stichting LifeCenter van Sander de Kramer en co naar Oekraïne getransporteerd. Ze worden gebruikt om opvanglocaties in te richten voor mensen die huis en haard zijn kwijtgeraakt. Schouwenaar en veel andere betrokkenen bij de actie zijn zo enthousiast geraakt dat inmiddels is besloten om nog eens negentig kachels te produceren voor het door de oorlog getroffen land. ‘Uiteraard opnieuw met de inzet van gedetineerden. Zij willen heel graag meehelpen om te zorgen dat bewoners in Oekraïne letterlijk en figuurlijk niet in de kou staan.”