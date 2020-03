Geen aanwezigheid van koolmonoxide volgens brandweer

Onrust op de Marke: verhoogde ‘koolmonoxide waarden’ in bloed vastgesteld bij leerling

RODEN – Opnieuw is het onrustig op OBS de Marke in Roden. Afgelopen vrijdag werden alle ouders door de directie per mail op de hoogte gesteld dat er bij een leerling ‘koolmonoxide waarden’ in het bloed zijn vastgesteld. Meerdere kinderen en docenten op de Marke kampen al langere tijd met hoofdpijnklachten. De brandweer deed afgelopen zaterdag onderzoek op de school op aanwezigheid van koolmonoxide (CO) in opdracht van de gemeente en OPON. Die constateerde er geen sprake was van CO waarden. Veel ouders zijn er niet gerust op. Dit is niet het enige incident dat heeft plaatsgevonden op de noodschool achter De Hullen.

De klachten zouden zijn ontstaan doordat er te weinig gelucht wordt. De directie adviseert een extra warme trui mee te nemen naar school zodat de ramen open kunnen. Er zijn dan wel geen koolmonoxide waarden vastgesteld, toch maken ouders zich zorgen over de houdbaarheid van de school. Ze uiten hun zorgen in de verschillende groepsapps, klagen over verwarrende communicatie (zo werd koolmonoxide en CO2 door elkaar gehaald in de mails)en overwegen hun kinderen thuis te houden. Vorige zomer was het niet te harden in de noodlokalen vanwege de hitte. Daarop zijn airco’s geplaatst. Ook was er veel geluidsoverlast op de school, wat voor concentratieproblemen zorgde. Die zijn deels opgelost door de geluidsschermen die de gemeente liet monteren. Nu is klimaatbeheersing opnieuw het probleem op de school.

‘Voldoende veilig’

Wethouder Alex Wekema, hij heeft onderwijs in portefeuille, begrijpt de zorgen, maar vindt de school voldoende veilig. “We zijn op dit moment bezig met een klimaatonderzoek. Daar heeft OPON opdracht voor gegeven. In alle lokalen hebben we CO2-meters laten plaatsen. We doen er alles aan om het klimaat zo goed mogelijk te beheersen. Koolmonoxide-uitstoot is onmogelijk. Dat kan niet. Dat zou kunnen ontstaan door gashaarden. Die zijn niet aanwezig, de Marke heeft alleen elektrische verwarmingselementen.” Wanneer de nieuwe school opgeleverd wordt kan de wethouder niet zeggen. “We proberen het proces te versnellen, maar dat valt door de huidige ontwikkelingen met het coronavirus niet mee. Ook hebben we nog te maken met de stikstofproblematiek in ons land. Dat heeft ook invloed op de nieuwbouw van de school. Ondertussen doen we er alles aan om de school zo aantrekkelijk mogelijk te maken met een mooi schoolplein en een aangelegde tuin.”

Ventileren

Ook zijn de kooldioxide (CO2) waarden gemeten op de school en deze zijn op dit moment goed. CO2 komt vrij bij het uitademen. “In een klas is het daarom uitermate belangrijk dat er voldoende wordt geventileerd”, valt te lezen in de mail aan de ouders. “Vanwege de wind en temperatuur wordt er hoogst waarschijnlijk te weinig geventileerd. Gebeurt dit niet, dan kunnen er klachten optreden als moeheid en hoofdpijn. Omdat dit herkenbare klachten zijn in de school, hangen er vanaf dinsdag in alle groepen CO2 melders. Deze geven een melding wanneer het CO2 gehalte in de klas te hoog is, hier zullen de leerkrachten op anticiperen door te gaan ventileren. Door de ventilatie zal de temperatuur in de klassen mogelijk dalen en is het handig dat de kinderen een extra vest of trui aan kunnen trekken.”

De aanwezigheid van koolmonoxide waarden in het bloed van een leerling baart toch zorgen onder de ouders. Er zouden meer kinderen zijn getest. Daarvan is de uitslag op dit moment nog niet bekend. Volgens dokter Olthof in Roden kan de aanwezigheid van koolmonoxide in het bloed verschillende oorzaken hebben. “Koolmonoxide is altijd in lage waarden om ons heen. Cv’s en houtkachels scheiden ook koolmonoxide uit. Aanwezigheid van CO in het bloed hoeft niet door school te komen, het kan ook ergens anders liggen, bijvoorbeeld in de thuissituatie. Dat een aantal kinderen hoofdpijnklachten heeft op de Marke, is ons bekend. Onvoldoende ventilatie kan een goede oorzaak zijn.”