TOLBERT – Cliënten van De Zijlen in Tolbert krijgen tot en met 6 april geen bezoek. Die maatregel trof De Zijlen met het oog op het coronavirus. ‘Dat is best een ingrijpende maatregel’, beaamt Ida van Emmerik namens De Zijlen. ‘ We kijken nu naar andere manier om contact te houden. Denk aan Facetimen en bellen. Personeel gaat met iPads langs de bewoners, om hen met anderen in contact te brengen. Juist nu is dat heel belangrijk.’