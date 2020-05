Geen concours, kermis en vuurwerk; wél genieten in de lentezon

RODEN – We hadden ons het Hemelvaartweekend heel anders voorgesteld. Dankzij de coronacrisis was er dit jaar geen Hemelvaartconcours, geen kermis en geen grote vuurwerkshow. Een groot gemis voor alle liefhebbers van Kleintje Rodermarkt. Helemaal stil bleef het overigens niet in het dorp. Op Hemelvaartsdag beleefde Nederland haar eerste zomerdag van 2020. En dus trok men er op uit. Niet massaal en keurig met inachtneming van alle RIVM-richtlijnen. Een ijsje halen in het dorp bleek verkoeling te bieden en er werd ook volop gefietst. Nee, het werd niet het weekend waar menigeen zo op gehoopt had. En toch maakte men er een heerlijk weekend van. Opdat er nog veel zonovergoten weekenden mogen volgen!