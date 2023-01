Geen derby die je mag verwachten, maar GOMOS trekt aan het langste eind

RODEN – Beide ploegen hadden veel liever op het kunstgrasveld gespeeld want het hoofdveld van Roden lag er op zijn zachtst gezegd niet bijster goed bij. Dat was in het nadeel voor het thuisspelende Roden, want de ploeg van de vertrekkende trainer Strating wil graag combineren. Dat was onmogelijk op dit veld.

De 1e helft was Roden voor het grootste deel de betere ploeg, maar GOMOS was in de omschakeling zo nu en dan gevaarlijk. Een aantal corners van GOMOS leverden enigszins gevaar op door minder goed optreden van de achterhoede van Roden. Een grote kans voor Roden kwam via een vrije trap. Rick Renkema bracht de bal hoog bij de 2e paal. Van der Tuin kopte de bal terug voor de goal waar Rik van Dijk de bal naast kopte. In de 30e minuut werd Jannes Siegers onderuit gehaald. De aansluitende vrije trap bracht geen doelpunt. Na een ongelukkig duel moest Edwin Rozenveld zich met een ernstige enkelblessure laten vervangen. De laatste periode in de 1e helft had Roden het betere van het spel. Een goede combinatie, die wonderbaarlijk genoeg lukte, tussen van der Tuin en Renkema kwam bij de doorgelopen Van Dijk. In plaats van direct te schieten wilde hij de bal meenemen waardoor de bal door het veld van zijn schoen stuitte. Hetzelfde drietal zorgde even later weer voor gevaar maar het schot van Rik van Dijk ging voorlangs. Yska Last dacht GOMOS te kunnen helpen door de bal verkeerd terug te spelen waardoor Wouter Speelman van GOMOS alleen voor keeper Willems van Roden kwam te staan. Zijn inzet werd door Willems zodanig gekeerd dat Martijn Smit op de doellijn de bal weg kon rossen. Vlak voor de pauze zorgde GOMOS nog een paar keer voor hachelijke situatie maar kon daaruit niet op voorsprong komen. De ruststand was dan ook 0-0. De 2e helft was Roden meer op zoek naar de openingstreffer. GOMOS moest het hebben van compact verdedigen en met een lange bal op Tim Assman eruit zien te komen. In de 55e minuut lukte dit. De lange bal kwam op het hoofd van Assman en de doorgekopte bal werd door Speelman opgepikt. Zijn dribbel naar binnen gaf Jannes Siegers de kans om in het gat te duiken. De steekpass van Speelman was perfect en Siegers schoot de bal onberispelijk achter keeper Willems. Roden ging meer op de aanval spelen maar deed dit niet met enig overleg. Het gaf daarmee GOMOS de kans in de counter van de ruimte gebruik te maken. Dat deden ze dan ook. Een voorzet kwam bij de geheel vrijstaande Bosman. Zijn kopbal kon nog door Willems worden gekeerd maar in de rebound was het Speelman die de bal achter Willems kon schieten. GOMOS nam hiermee een 0-2 voorsprong. Roden ging alles of niets spelen maar dat leverde te weinig mogelijkheden op. Hoge ballen waren een prooi voor keeper Melvin Koning van GOMOS. Nick ter Arkel kwam bij een voorzet van Renkema net te kort om de bal in het doel te werken.

Aanvoerder en doelpuntenmaker Siegers van GOMOS vond de overwinning op basis van inzet en duelkracht terecht. Zijn doelpunt was cruciaal voor de wedstrijd. Het veld was moeilijk bespeelbaar door de vele hobbels.

Aanvoerder Rick Renkema van Roden was teleurgesteld in de uitslag. De aanvoerder vond het onvoorstelbaar dat er op het veld gespeeld moest worden. ‘We zijn een voetballende ploeg die het van de combinaties moet hebben. Op dit veld was het onmogelijk en in het voordeel van GOMOS. Bij de goals stonden we ondermaats te verdedigen.’

Geel: Last; van der Tuin (Roden); Speelman GOMOS

Opstelling: Roden: Willems; Smit (S. Jansen); Jansen (Draisma); Bousema; van Dijk; Last (de Rink); Renkema; van der Tuin (Steenbergen); Been; ter Arkel; van der Graaf (M. Wardenier).

GOMOS: Koning; Meursing; Bosman; Baving; Smit; van Esch; Rozenveld (Pilon); Drenth (van Birgelen); Assman (Smilda); Siegers; Speelman (Koolen)