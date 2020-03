NORG – Waar men in Norg zich stiekem al verheugde op een revanche na de blamage van de vorige keer tegen VV Roden (6-2), zullen de voetballiefhebbers aan beide kanten nog even geduld moeten hebben. Op zondag 29 maart zou het duel plaatsvinden, maar dat gaat dus niet door. Wanneer het duel zal moeten worden ingehaald, is de grote vraag. Het is voor beide clubs niet te hopen dat dit doordeweeks moet gebeuren.