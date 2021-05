Geen Drentse Dorpentocht

PEIZE – Onder normale omstandigheden zou TFC NOAD op zaterdag 15 mei weer de Drentse Dorpentocht organiseren. Tussen Peize, Gasteren en Drouwen zouden de deelnemers een mooie route van 50 of 100 kilometer over het asfalt trappen. Onder mooie weersomstandigheden trok dit evenementen jaarlijks tussen de 150 en 300 deelnemers.

Helaas kan de Dorpentocht dit jaar, net als vorig jaar, niet doorgaan. Zolang de coronamaatregelen voor sporters van kracht zijn, heeft de overkoepelende organisatie NTFU alle evenementen afgelast. Ook is het niet mogelijk om een startplek beschikbaar te krijgen voor de inschrijving en koffiepauzes, zoals een kantine of een recreatiegelegenheid, terwijl dat altijd gezellige ontmoetingsplekken zijn voor en na het fietsen. TFC NOAD spreekt de wens uit dat het de komende tijd beter gaat en dat de coronamaatregelen versoepeld worden. Tot die tijd is het alleen mogelijk om alleen of maximaal met twee personen te fietsen op anderhalve meter afstand. Op de nieuwe website van TFC NOAD (www.tfcnoad.nl) is meer actuele informatie te vinden over de evenementen.

Foto: J.B. Raap.