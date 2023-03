Géén grap: EggRun op 1 april vanaf de Brink in Roden

‘Het wordt één groot feest, de bereidheid om te helpen is enorm’

RODEN – Op zaterdag 1 april is de Brink in Roden het decor voor joelende motoren en stoere motordudes. Na drie EggRun-loze jaren wordt de motortoertocht voor het goede doel weer verreden. Initiator Otto Huisman hoopt op zo’n 150 motorrijders aan de start. Het loopt inmiddels al lekker met de aanmeldingen, zegt hij. Het geld dat opgehaald wordt gaat naar het Thomashuis in Roden.

Ooit was de EggRun een landelijk event, bedoeld om het imago van de motorclubs een beetje op te poetsen. Toen er ook Hells Angels meededen aan de tocht langs instellingen en ziekenhuizen om zieke kinderen te verrassen met knuffels en paaseitjes, was dat voor een aantal ziekenhuizen een brug te ver. De EggRun werd afgeschaft. Het was oprichter Roel Kuper uit Roden die in 2017 een revival organiseerde. Een zeer geslaagde actie dat ervoor zorgde dat de EggRun weer op de kaart stond in de parel van Noord-Drenthe. Daarna droeg Kuper de konijnenoren over aan Otto Huisman die sindsdien voorzitter is van de stichting EggRun Roden. En die oren passen Huisman als fervent motorrijder uitstekend.

Thomashuis

In 2019 werd de motortocht voor het laatste verreden. ‘Drie jaar was er helemaal niets. We zijn blij dat we het weer mogen organiseren. Het wordt één groot feest op 1 april. Alle vrijwilligers zijn dolenthousiast en lopen zich het vuur uit de sloffen om het tot een succes te maken. De bereidheid om te helpen is enorm.’ Huisman hoopt een hoop geld op te halen voor het Thomashuis in Roden. ‘De vorige beheerders hebben een puinhoop achtergelaten. Het gras staat meters hoog, de kas is helemaal dichtgegroeid, het kippenhok ook en binnen moet er een hoop gebeuren om de boel weer netjes te krijgen. De nieuwe eigenaren doen het fantastisch. We willen ze heel graag helpen om dit te realiseren voor de bewoners.’

Terug naar de EggRun. Op 1 april dus en dat is geen grap. ‘Om half acht beginnen we met het afzetten van de Brink en de opbouw van de vakken. Ieder vak gaat naar een andere zorginstelling. Rond 10:00 uur verwachten we de eerste motoren op de Brink. Om 13:00 uur volgt een defilé door het dorp en om 14:00 vertrekt de stoet met knuffels en paaseitjes naar de verschillende instellingen. De Zijlen kan een bezoekje verwachten, net als Visio de Brink in Vries. Verder bezoeken we verschillende locaties in Friesland, zegt Huisman die de EggRun nu voor de derde keer organiseert. ‘Het is een leuk evenement. Het geeft positieve energie om er mee bezig te zijn. Een klein gebaar dat een grote impact heeft op degene waarvoor je het doet. Daarbij is de EggRun de aftrap van het motorsportseizoen en de lente.’ Huisman hoopt op veel deelnemers op 1 april. Tussen de 100 en 150 moet haalbaar zijn denkt hij. ‘We vragen de rijders een vrijwillige bijdrage van 10 euro. Dat geld gaat naar het Thomashuis. We zijn onze trouwe sponsoren dankbaar. Van dat geld betalen we zoveel mogelijk de vaste kosten zoals de verplicht aanwezige EHBO, de broodjes voor de vrijwilligers en de evenementenvergunning.’ U leest het: alles is tot in de puntjes geregeld. Rest nog één ding: mooi weer. Een lentezonnetje, droog en niet al te koud. Huisman heeft inmiddels een verzoek uitstaan bij de weergoden. Aanmelden voor de EggRun kan via eggrunroden.nl.