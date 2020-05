RODEN – De NoorderExpo, voorheen bekend als de Jaarbeurs van het Noorden, vindt dit jaar geen doorgang. Dat heeft het dagelijks bestuur van Stichting Jaarbeurs Roden besloten. Tot op heden is er nog geen uitsluitsel gegeven over de Rodermarkt zelf. Kijk voor het hele verhaal in De Krant van 12 mei.