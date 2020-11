Geen Leekster zaalvoetbalreünie tijdens de winterdagen

Zwart gat lonkt voor zaalvoetbalminnend publiek en spelers

LEEK – Voor het eerst in de 35-jarige geschiedenis van het zaalvoetbalspektakel gaat het Leekster Voetbalgala niet door. Hoewel de organisatie alle zeilen bijzette om een alternatief in de vorm van een ‘mini-gala’ te organiseren, heeft men besloten dit jaar niets te doen rondom de kerstdagen. ‘Ik denk dat ik een rustige kerst ga krijgen’, verzucht voorzitter Marja Wardenier.

‘In september kwamen we al tot de conclusie dat het Leekster Voetbalgala zoals we dat kennen niet konden organiseren’, blikt Wardenier terug. ‘We zijn direct gaan kijken naar een alternatief, aangezien we de voetballers iets wilden blijven bieden. We kwamen uit op een opzet met kleinere teams. We zouden de deelnemers van vorig jaar aanschrijven onder de noemer “mini-gala”. Waar selecties andere jaren uit maximaal elf spelers en een handvol stafleden bestond, zouden die selecties maximaal uit acht spelers en twee stafleden gaan bestaan. Publiek zouden we niet toelaten. In plaats daarvan was het de bedoeling om alle wedstrijden uit te zenden via een livestream. Maar alle plannen waren onder voorbehoud.’

Onlangs kon er definitief een streep door het gala. ‘Ook in kleinere vorm vinden we het risico te groot’, zegt Wardenier. ‘Het is jammer voor iedereen. Niet alleen voor de spelers, ook voor de toeschouwers die jaarlijks in grote getalen komen. Het Voetbalgala speelt zich doorgaans af in een voetballoze periode en vervult bovendien ook een hele grote sociale functie. Rondom kerst denkt men vaak: wat moeten we nu eens doen? Het Leekster Voetbalgala blijkt dan vaak een leuk uitje. De gezelligheid van het toernooi maakt dat het ieder jaar weer één grote reünie is.’

Het verplaatsen van het toernooi is volgens Wardenier geen optie. ‘Dan zitten de teams met de competitie en is er geen ruimte. Ik vermoed dat er tot ver in juni competitie zal worden gespeeld, dus er is simpelweg geen ruimte voor het Leekster Voetbalgala.’ Dit alles maakt dat het gala voor het eerst in haar historie niet doorgaat. ‘We kunnen veel proberen, maar moeten nu gewoon reëel zijn. Dit gaat hem niet worden. Clubs waren overigens ook al voorzichtig. Veel ploegen hadden zich nog niet opgegeven, om maar eens iets te noemen.’

Wardenier en haar collega-organisatoren wacht nu een relatief rustige periode. ‘Meestal heb ik er vanaf begin oktober een dagelijkse job bij, naast mijn gewone werk. Dat is nu niet het geval. Ik denk dat ik een rustige kerst ga krijgen.’

Ook voor deelnemende voetbalclubs en hun spelers is het erg jammer dat het gala niet doorgaat. Wat te denken van Arjan Veenstra, doelpuntenmaker in de finale van de editie 2019-2020. Hij zorgde er eigenhandig voor dat het verzet van opponent Marum gebroken werd, door in de laatste minuut de 2-1 te maken. Wanhoopspogingen van Marum maakten dat er uiteindelijk zelfs een 3-1 eindstand op de borden stond.

‘De week na het Leekster Voetbalgala was het gekkenhuis’, blikt Veenstra terug, die veel op zijn belangrijke treffer werd aangesproken. Het was voor Veenstra de vierde keer dat hij namens VEV’67 deelnam aan het toernooi. ‘Daarvoor speelde ik bij Grootegast. Met mijn oude club deden we ook graag aan het gala mee. Ik merk dat het toernooi in de regio sowieso heel goed bekend staat. Iedereen doet graag mee en het is altijd superleuk. Dat zie je terug aan de volle tribunes en de drukke kantine.’

Normaliter zou VEV al in de voorbereiding voor het toernooi zitten. ‘We hebben ieder jaar veel spelers die mee willen doen. Vaak vinden er rond deze tijd trainingen plaats waarbij men een plekje in de selectie kan afdwingen.’

Nu lijken de spelers op een paar ‘saaie’ winterweken af te stevenen. ‘ De competitie ligt nu stil, dat is op zich al jammer, maar naar het Leekster Voetbalgala kijk je echt uit. Het was te verwachten dat het niet door zou gaan en iedereen heeft er ook begrip voor. Op een mini-gala zaten de meeste clubs denk ik ook niet te wachten.’

Veenstra denkt dat VEV zeker weer een goede selectie had staan voor het Leekster Voetbalgala. ‘We halen eigenlijk ieder jaar de finale-avond wel en dat zou zeker weer mogelijk moeten zijn’, schat hij in. ‘Maar ik weet niet of we favoriet zouden zijn. Er zijn nog een paar andere goede teams.’