‘Geen mooier begin van de lente dan met de Leekster Lente Loop’

LEEK – 19 maart is het weer zover. De Leekster Lente Loop gaat weer van start. Inmiddels is het alweer de 34e editie van de loop. Ook dit jaar hebben de ruim honderd vrijwilligers er weer zin in om de routes van 1.2, 5, 10 en 21.1 kilometer op te zetten voor de enthousiaste groep hardlopers. De organisatie van het welbekende evenement ligt in de handen van Stichting Loopsport Leek.

De afgelopen editie van de Leekster Lente Loop was een aangepaste versie van het evenement. In verband met corona was dit een virtuele loop, waarvan de route via GPS beschikbaar was. Ook deze editie was een groot succes. Maar wedstrijdleider en scheidsrechter Chris Renkema is verheugd dat de loop weer in de oude vertrouwde vorm gelopen kan worden. ‘Mocht er iets gebeuren qua corona dan ligt het draaiboek van de oude versie nog klaar, maar we kijken er naar uit om het weer als van ouds te organiseren. En om er samen weer een feestje van te maken’.

Als van ouds, dat betekent inclusief een mooie club toeschouwers en de oude vertrouwde festiviteiten zoals een band op De Dam en een dweilorkest. De start van de loop zal opnieuw op De Dam in Leek zijn. Het evenement begint met de jeugdloop, daarna starten de andere kilometerlopen. ‘De vorige editie in de vertrouwde vorm telde zo’n negenhonderd deelnemers’, vertelt Renkema. ‘Ik geloof dat we op dit moment de driehonderd alweer gepasseerd zijn bij de voorinschrijvingen. Richting de negenhonderd moet er wel inzitten, helemaal er natuurlijk een hele lange periode geen wedstrijden zijn geweest’. Het begin van de organisatie van het sportevenement start al in oktober. Er wordt dan gekeken naar alle mogelijkheden. ‘We kijken naar wat er gebeuren moet, ondanks corona zijn we gewoon voorzichtig doorgegaan met de organisatie en het lijkt allemaal niet voor niks geweest te zijn.’

Dat de Leekster Lente Loop een begrip is in de omgeving is welbekend. Volgens Renkema heeft dit alles te maken met de prachtige omgeving van de loop. ‘De basis van de loop is op Landgoed Nienoord. De trainingen vinden ook in deze mooie omgeving plaats’. De 21.1 kilometerloop maakt een rondje om het Leekstermeer. ‘Beeld je eens een mooie zonnige dag in, dat je dan een zo’n route met zulk mooi weer mag lopen. Volgens mij is er geen mooier begin van de lente dan met de Leekster Lente Loop.

Ook de aanloop naar het evenement toe is geweldig, vindt Renkema. ‘De winkeliersvereniging organiseert de Leekster Lente Week. Hierin worden activiteiten voor het winkelend publiek georganiseerd in de week van loop. Ook zijn de hardloopclinics in januari weer van start gegaan. De groep van Loopgroep Nienoord, ook we de beginnersgroep is begonnen met trainen, maar ook de troep van de sponsor Univé zit niet stil. Dit is een groep van ongeveer veertig man. Deze clinics trainen samen om uiteindelijk in staat de zijn om de 5 kilometer loop succesvol te kunnen afleggen.’

Het inschrijven is inmiddels in volle gang. Wie mee wil lopen kan zich opgeven via inschrijven.nl of via de website van Loopgroep Nienoord. Opgeven op de dag zelf is mogelijk, maar de organisatie geeft de voorkeur aan online inschrijven zodat er niet te veel mensen op één locatie staan. Contact met de organisatie kan via het volgende e-mailadres: lll@loopgroepnienoord.nl