RODERWOLDE – Toneelvereniging Roderwolde heeft de opvoering voor 2021 alvast gecanceld. Men moest in de afgelopen periode een overweging maken of er zou kunnen worden gerepeteerd of niet. Omdat de vereniging haar leden geen onnodig risico wil laten lopen, is besloten de uitvoering van volgend jaar niet door te laten gaan. Het is nu afwachten hoe het verder gaat, maar de toneelvereniging hoopt op een voorstelling in 2022. Kijk voor meer informatie op www.woldbloem.nl.