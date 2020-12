‘Geen overschrijdingen in plan De Marke’

RODEN – Er is volgens wethouder Alex Wekema geen sprake van overschrijdingen van deadlines bij de bouw van de nieuwe school van OBS de Marke. Dat gaf hij afgelopen week aan tijdens de raadsvergadering van de gemeente Noordenveld. Zowel de fracties van Gemeentebelangen en de VVD stelden vragen over de ontwikkelingen rondom de bouw van de nieuwe school. Er zouden termijn worden overschrijden en het zou ontbreken aan duidelijkheid. Volgens Wekema loopt alles vooralsnog volgens planning. ‘Komende week wordt er een voorlopig ontwerp vastgesteld en we hopen binnenkort een coronaproof informatiebijeenkomst in de buitenlucht te organiseren’, aldus Wekema. ‘De schop gaat in september 2021 in de grond. De planning is nog steeds om in de zomer van 2022 een nieuwe school te presenteren.’