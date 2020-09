Géén pilsje aan de Overwijkbar, géén prominenten, géén jaarbeurs, wel is er kermis én de hamburgertent

Met de Volksvermakers over de kermis

RODEN – Bijzonder is het zeker. Waar het vorig jaar nog tjokvol stond op het evenemententerrein, hoe anders is dat nu. Een handje vol jongelui kwamen vrijdagmiddag af op de kermis die door Covid-19 verkast is naar de plek waar normaal gesproken de jaarbeurstenten staan. Prima opgezet, de kermis. Meer dan voldoende ruimte tussen de attracties, niks mis mee. De vertrouwde snacktent van Event Catering is zelfs meeverhuist. Hoeven we het gelukkig niet zonder de iconische, verrukkelijk lekkere broodjes hamburger met ui iets teveel saus te stellen. Maar alsnog: wennen doet het niet.

Géén Jaarbeurs, géén charmante dames die je opwachten met een glas champagne, géén speech van Anne Rozema, géén ondernemer van het jaar, géén prominenten, géén burgemeester Klaas Smid die dol is op de Ronermaark en geen wethouder Alex Wekema die hoe later op de avond de teugels steeds meer laat vieren. De witte bloes nog wel eens over de pantalon laat hangen. Géén muziek, géén artiesten, géén pikant geklede mevrouw in een touw en géén pilsje bij de Overwijkbar. Om het maar niet te hebben over de VIP-tent op het horecaplein waar het –mits in bezit van een armbandje- uitstekend te doen is. Waar je tot 19:00 uur voor nop kan drinken en je te goed kunt doen aan allerlei heerlijkheden die Bas Feenstra van de Zuivelhoeve voor de gelegenheid heeft meegenomen. Wat zal het wennen zijn ook voor de vaste gasten als Jan en Hennie Buiter, Benjamin Berghuis, Gerry Poster, Hein Schaap, Geert en Hennie Rijpma, oud burgemeester Hans van der Laan die ondanks dat –ie tegenwoordig in de grachtengordel van Groningen woont, Rodermarkt nooit overslaat, Wietze de Wind, Geert Wolters, Stephan Bulthuis, Eltjo Boon, John D., Frens S., Mathijs R., Gerard Douwes de zwagers Marco Rellum en Michel Nijdam (hadden ze eindelijk weer eens een uitje zonder vrouwen kunnen hebben, heb je COVID) , beroepscharmeur Paul-Reiné van der Wijk en bandenkoning Albertus Lieffering. Hoewel die laatste er wel was vrijdag. Net als de rest van het Volksvermaken-bestuur. Albertus, voorzitter Lammert Kalfsbeek en Jan Herman Kunst waren mooi op tijd. De rest zit nog achter de bitterballen van Bart de Vries van het Wapen van Drenthe, weet Lammert.

Als rond een uurtje om half vijf de club (het nette pak is verruild voor grijze slimfit-polo’s) compleet is, doen de Volksvermakers een rondje kermis. De nieuwbakken penningmeester André Postema kijkt tevreden. Aan hem de taak om de komende tijd op de doekoe’s te passen. Doordat de kermisexploitanten moesten verkassen naar het evenemententerrein en hun zo geliefde Brink inclusief alle toeloop moeten missen, betalen ze dit jaar niet de hoofdprijs, laat Lammert weten. “Je moet elkaar een beetje helpen. Alleen al het onderhoud van de attracties kost een vermogen. We zijn blij dat ze hier toch wilden komen. Twintig attracties staan er, best veel toch?”, zegt de voorzitter die voor alle exploitanten een Drentse bol en een boek van de Volksvermakers heeft meegenomen. Roy Steendam is van plan om even lekker te zwieren en te zwaaien in de Break Dance. Wim Oosterhuis, Irwig de Vos, Jan Herman Kunst en Peter Hut volgen zijn voorbeeld. Lammert en Albertus blijven liever met beide voeten op de vloer.

Ondertussen lopen we Bennie, u weet wel, de man van de voormalige bloembinderij, tegen het lijf. Hij mag zich vanaf 1 juli officieel pensionado noemen. En dus beschikt hij over plenty tijd. Reden om even met kleinzoon Bas de kermis over te gaan. Hij vindt het evenemententerrein een prima alternatief voor de kermis. Omdat je de boel beter kunt afsluiten dan op de Brink, kun je het virus binnen de perken houden meent hij. De suikerspinnen van de Candy Shop doen het ook goed op de wel heel zonnige vrijdagmiddag. Net als de stand met grijpautomaten. Fotograaf Erik Veenstra merkt op dat de spoken van het spookhuis tegenwoordig levensecht zijn geworden, wanneer hij in gesprek is met de Volksvermakenvoorzitter. Lammert beaamt dat de Gost Villa er professioneel uitziet en heeft niet in de gaten dat de opmerking voor hem bedoeld is. Een ding is zeker: het gemis van de echte ouderwetse Rodermarkt is groot. Héél groot. En of het volgend jaar terugkomt zoals het was is nog maar de vraag. Want van Covid zijn we voorlopig nog niet af. En dat betekent nog veel onzekerheden, zegt Lammert die zeker niet van plan is stil te zitten. “Plannen zat. Het is even bekijken wat er straks kan en niet kan.” Een ding is zeker: een middagje kermis is met attracties als de botsauto’s, Cakewalk, het spookhuis, de bank, de Break Dance, de nog heel veel vergeten attracties, de vele spelautomaten en bungy jump heel goed te doen. En laat het ook nog eens stralend weer blijven. Hier moeten we het mee doen.