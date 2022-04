Geen reden voor een feestje bij VEV’67 na ruime nederlaag tegen Marum

LEEK – Het leek allemaal zo mooi voor VEV’67. De club had er alles aan gedaan om er wat moois van te maken. Een laat tijdstip met daardoor heel veel publiek, dweilorkest De Entertainer en feest na afloop. Het liep echter anders. Marum profiteerde van het foutenfestival van de thuisclub en nam terecht de drie punten op de trekhaak mee naar huis.

Marum ging beter met de omstandigheden om. Een zeer hard en hobbelig veld pleitte niet voor de gemeente Westerkwartier. De bal stuiterde als een pingpong bal op het veld. De in het veld aanwezige sproeiinstallatie was blijkbaar niet aangesloten. Trouwens binnen de gehele gemeente Westerkwartier en ook Noordenveld werd er de afgelopen weken over de gesteldheid van de velden geklaagd. Door de huidige weersomstandigheden zouden de beide gemeenten zich flexibeler dienen op te stellen en het onderhoudsschema aan te passen. Voetbal werd en wordt nog altijd op een voetbalveld gespeeld en niet op een bijna betonplaat.

Beide trainers hadden hun team aangepast. Keeper Bouma keerde bij Marum terug onder de lat en Dussel, Boonstra en Oldewarris startten op de bank. Bij VEV keerde Tjoelker terug in de basis voor Robin Elderman. Onder leiding van scheidsrechter Daan Smit was de eerste kans voor Marum.

Noël Kailola schoot een vrije trap vanaf links tegen keeper Wellinghof van VEV’67 die via een Marum speler achter het doel verdween. De volgende aanval ging bij VEV’67 over de linkerkant waar Arjan Veenstra diep ging en een voorzet gaf, echter veel te hard en onbereikbaar voor zijn medespelers.

In de 8e minuut had Menco Renkema van VEV’67 een gele prent verdiend toen deze de snelle Boezerooij neerlegde op de zijlijn. Deze kaart bleef echter bij Smit in de broekzak. Na tien minuten weer een kansje voor de thuisploeg. Tom van Leeuwen schoot vanaf links, echter was dit geen probleem voor keeper Bouma. Het spelpeil was in deze wedstrijd niet om over naar huis te schrijven. De harde wind was natuurlijk lastig, maar de trage en slordige opbouw bij VEV’67 maakte dat Marum binnen een mum van tijd de bal weer in de ploeg had. Na een kwartier kon Rick Buma (duwfout op Broekema) aanleggen voor een vrije schop die net naast het doel van VEV’67 verdween. In de 17e minuut kreeg VEV’67 een vrije schop na een duwfout van Marum op Stijn Feenstra. Deze leverde geen gevaar op net zoals een hoekschop van Marum. In de 24e minuut kreeg Arjan Veenstra ‘voordeel’, maar ook nu leverde dat niets op. Zo was het van beide kanten slordig veldspel al dient vermeld te worden dat Marum veel meer duels won. In de 30e minuut mocht Rogier van der Ploeg een ingooi nemen zo’n 10 meter van de achterlijn aan de rechterzijde van het veld. Hij gooide deze strak in de voeten van Eward Ottema die met de rug naar het doel stond. Hij draaide prima weg van zijn tegenstander en schoot de bal hard in de korte hoek achter keeper Wellinghof: 0-1.

Twee minuten later schoot keeper Bouma snel en ver uit. Verdedigers Cazemier en Renkema van VEV’67 schutterden samen waardoor de attente Boezerooij pardoes de bal op zijn hoofd kreeg en deze goed gericht over keeper Wellinghof kon koppen: 0-2. De eerste gele kaart was voor Jarno Broeders van VEV’67. Na diens overtreding op Boezerooij trapte hij ook nog de bal weg. Liet VEV’67 dan niets zien. Eigenlijk te weinig. Men maakte het elkaar lastig. Spits Tom van Leeuwen werkte zicht een slag in de rondte, echter kreeg hij te weinig steun van de overige voorwaartsen die het lieten afweten, ook qua strijd. De tweede helft bracht eigenlijk hetzelfde beeld. VEV ploeterde en trachtte zich met de inbreng van Wolthuis meer diepte op rechts te creëren. Dat lukte niet echt. Marum vocht als een echt collectief. Trainer Bakering was na vorige week not amused over de instelling en beleving van zijn spelers. De trainer had deze wedstrijd hier geen enkel klagen over. Marum was in de omschakeling en duels VEV volledig de baas. Het leek wel de jongetjes tegen de mannen. Direct na de pauze zorgde Frank Terpstra voor de 0-3. VEV was geknakt en kon geen potten meer breken. Trainer Pranger riep zijn manschappen nog wel toe dat er meer beleving in diende te komen. Het zat er domweg niet in bij VEV. Marum kon de tweede helft naar hartenlust counteren. Het leverde dan ook nog kansen op voor Boezerooij en Ottema. Beide spelers bleken een ware plaag voor de defensie van VEV. De inbreng van de wissels bij VEV bracht niet wat de trainers er zich van hadden voorgesteld. Het compact verdedigend Marum was erg gedisciplineerd en bleef volharden in een goede organisatie. In de omschakeling was Marum met de snelle spitsen erg gevaarlijk. Zeker toen VEV meer aanvallender ging spelen kwam er meer ruimte voor Marum. Die ruimte werd niet altijd even goed afgestraft. Toch was het in de slotfase Ottema die zijn tweede treffer kon bijschrijven en de terechte 0-4 eindstand bepaalde.

VEV’67-trainer Kees Pranger: ‘Terechte nederlaag. We hebben geen enkel duel gewonnen en vanaf het beginsignaal zijn we helemaal afgetroefd. Marum kon beter met de omstandigheden omgaan.’

SV Marum-trainer Wim Bakering: ‘We waren zeer effectief en gaven een goede reactie na aanleiding de vorige wedstrijd. Een goede organisatie van waaruit wij de counter prima konden hanteren. Op een dergelijk hobbelig en hard veld kun je niet combineren, maar dien je meer de lange bal te spelen.’

Gele kaarten: Broeders; Renkema; Van Dalen (VEV); Laturiuw (Marum)

Opstelling:

VEV’67: Wellinghof; Broeders; Renkema (Van Dalen); Tjoelker; Cazemier (Elderman); S. Veenstra (Wolthuis); Hazenberg; Van der Berg; Van Leeuwen; A. Veenstra.

SV Marum: Bouma; Van de Ploeg; Swieringa; Buma; Terpstra; Kailola; Oosterhof (Boonstra); Broekema; Laturiuw; Boezerooij (Dussel); Ottema (Oldewarris).