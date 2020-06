‘Geen telefoontje en examens, maar ook geen stress’

Christy Bo geslaagd zonder examen te doen

RODEN – Een beetje onwerkelijk is het allemaal wel. Opeens is Christy Bo uit Roden geslaagd, zónder examen te doen. De coronacrisis maakt dat vele duizenden leerlingen in dezelfde situatie verzeild zijn geraakt. ‘Ja, het is wel een beetje gek’, zegt Christy, die eigenlijk al niet meer twijfelde of ze wel zou slagen. ‘Ik stond er best goed voor, dus eigenlijk wist ik het al wel.’

De 19-jarige kickbokster had een week geleden haar laatste schriftelijke examen. ‘Ik doe VMBO TL aan de Ronerborg. Ik stond er goed voor, dus maakte me geen zorgen. Officieel moet ik nog even naar school, maar ik ben dus al wel geslaagd.’

En dat dus zonder een eindexamen te maken. Ook hoefde Christy niet op een telefoontje van haar mentor te wachten. Dat was raar, maar: ‘ik had daardoor ook geen stress’. En dat is dan wél weer lekker. Het jammere is vooral dat het jaar niet lekker kan worden afgesloten. De befaamde LSD (Laatste Schooldag), waarop vaak een stunt wordt uitgehaald, schiet er op deze manier bij in. ‘Er waren plannen om naar Parijs te gaan met een groepje. Dat gaat dus nu ook niet door.’

Ook een groots feest zit er niet in. ‘Volgende week komt er wat familie langs. Die ontvangen we in de tuin, op 1,5 meter afstand. Met vrienden wil ik het misschien nog later vieren, als er al weer wat meer mag.’

De fanatieke vechter prijst zich gelukkig dat ze nog kan kickboksen. ‘Dat doen we nu buiten. Maar we mogen nog geen fysiek contact maken.’ Verder slijt ze haar dagen door te werken in de horeca van de Kampeerhal en verheugt ze zich op een vakantie in Limburg. ‘Daar gaan we op 29 juni naartoe.’

Enkele klasgenoten van Christy moeten nog herkansingen doen. Christy mag zich echter al voorbereiden op de volgende stap in haar leven: de opleiding tot Verpleegkundige. ‘Ik ga in Groningen studeren.’ Tot die tijd geniet ze van haar pas behaalde diploma en blijft ze druk met kickboksen.