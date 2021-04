Geert Oosterloo en Gerard Douwes delen verhalen over vv Roden

RODEN – “Een Dream Team aller tijden van vv Roden samenstellen, is geen gemakkelijke klus”. zeggen oud-eerste elftalspelers Geert Oosterloo (71 jaar) en Gerard Douwes (73 jaar). Op een zonnige zondagmorgen vertellen deze mannen hun verhaal over 90 jaar vv Roden. Oude herinneringen komen naar boven. “Ja”, geven ze toe. “Er is veel gebeurd”.



In 1963 is Geert in Roden komen wonen en direct bij vv Roden met voetballen begonnen. Oorspronkelijk is Oosterloo geboren in Westerbork en opgegroeid in Beilen, waar hij eigenlijk oud doelman Sies Wever (Ajax) het keepersvak heeft geleerd. Geert is een spits die veel doelpunten heeft gemaakt. Zowel met de voeten als met het hoofd. Er is zelfs een trainer geweest die Geert heeft willen leren koppen, want de trainer vond dat hij slecht kopte. Oosterloo reageerde met de opmerking: “Weet je wel hoeveel doelpunten ik met mijn hoofd heb gemaakt?” Later is Oosterloo als laatste man de rots in de branding van de verdediging geweest. Dit puur en alleen omdat hij zo groot is. Douwes, bijnaam Péle, is op 11-jarige leeftijd bij Roden gaan voetballen. De in Nietap geboren Douwes speelde als snelle rechtsbuiten bijna altijd samen met Oosterloo in de selectieteams van vv Roden.



Vragend naar markante figuren binnen de club denken beide mannen ook aan Borgman, voorzitter en later kantinebeheerder. Hij is een echte horecaman gebleken, want er was altijd wel iets nieuws in de kantine te verkrijgen. “Bijvoorbeeld shandy”, herinneren Oosterloo en Douwes zich. “Sjors van der Heide en Jan Kemkers, voorzitters, hebben ervoor gezorgd dat PSV een aantal jaren hun trainingskamp in Roden op heeft geslagen”. Voor Hendrik Hagenauw, bijnaam Velleman, hebben de beide mannen veel respect. “Hagenauw geeft je een bemoedigend schouderklopje, maar laat ook weten dat het anders moet. Voorzitter Hagenauw laat ook zien waar vv Roden voor staat en dat is plezier en prestatie. Bij een feest staat hij op de tafel en dan klinkt meestal het lied Heimwee naar Marokko”.



Ook een aantal namen van trainers komen voorbij. Simon Zoetebier, Be Klaster, Jaap Hazeveld, Chris Pals en Wim Bakering. “Dit zijn toch wel trainers die Roden op de voetbalkaart hebben gezet”, vertelt Oosterloo. “Trainer Hazeveld was tijdens een duurloop in de bossen de weg wel eens kwijtgeraakt. De gehele selectie was allang een partijtje aan het spelen toen Hazeveld terugkeerde. Hij widel de training beginnen, maar de spelers gaven aan dat het partijtje maar afgespeeld diende te worden”. Met name Arend Sijtsma en Koos Dubois willen beide mannen noemen. Deze twee trainers zijn altijd in de schaduw van de selectieteams gebleven. “Zij hebben er wel voor gezorgd dat spelers, die van de A- junioren naar de senioren gingen, altijd op hun plek in de senioren zijn gekomen. Daarom zijn er in die periode ook zoveel seniorenteams bij vv Roden”.



Zowel Oosterloo als Douwes hebben zoveel spelers die voor een Dream Team aller tijden in aanmerking komen. Be en Henk Hagenauw, Piet Schulting, Simon Zuidema, Gerard Douwes, Geert Oosterloo, Sytse Boonstra, Richard Douwes, Jaap Greveling, Jaap Kooistra, Lucien Sahetapy, Jos Roossien, Jan Piek, Charly Kenter, Bart Giezen, Enrico Wardenier, Robin van der Tuin zijn zo een aantal namen die de mannen te binnen schieten.

De Krant gaat op zoek naar ‘Dream Teams’ van clubs uit de regio!

REGIO – De Krant draagt alle voetbalclubs in de regio een warm hart toe! Daarom is het geen optie om deze voetballoze periode zomaar voorbij te laten gaan. Waar we eigenlijk zouden moeten genieten van die lange zaterdagen op het sportpark en die mooie derby’s tussen onder andere Roden en Gomos, zit dat er helaas niet in. Om toch iets leuks te bieden, gaat De Krant op zoek naar de allerbeste baltovenaars, scheermessen en ballenvangers van de regio. Hét Dream Team van jouw cluppie dus!



Wie is dé onnavolgbare flankenflitser of de meest zekere ballenvanger van jouw favoriete club en welke nummer tien dolde zijn tegenstanders tureluurs in zijn tijd? Op iedere positie komt een naam. Dat kan van een speler zijn die nu in het eerste van de desbetreffende club speelt, maar het mag ook die linksback uit de jaren tachtig zijn. Spelers die furore maakten op het voetbalveld van de verschillende clubs van vroeger en nu dus! Je staat vrij om in te vullen wie ontegenzeglijk een plaatsje in het Dream Team verdient! Per club mag je één speler van elke linie plus een coach doorgeven. Elke ingevulde naam, dus een keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller en coach, krijgt een stem. Die stemmen worden uiteindelijk bij elkaar opgeteld en op basis daarvan wordt besloten wie de beste is. Zo wordt duidelijk wie een plekje heeft veroverd in het Dream Team en dus de beste speler van de betreffende club aller tijden op die positie is. Een onmisbaar onderdeel van een team is de coach. Vergeet die dus niet!

In De Krant van 28 april trappen we af met VV Roden. Vanaf deze datum kun je tot en met zondag 2 mei stemmen op jouw favoriete speler per positie van deze club. Stuur deze namen in een mailtje naar dekrant@media-totaal.nl, per post naar De Krant, Gedempte Haven 5, 9301 LN in Roden of reageer op de Facebookpagina van De Krant. In de krant van 4 mei verschijnt vervolgens het Dream Team van VV Roden en wordt de aankondiging van de volgende club op de lijst gedaan, namelijk VV Peize. Zo gaan we verschillende clubs uit de regio bij langs en maken we iedere week een Dream Team uit misschien wel jouw woonplaats bekend! Houd de Krant de komende weken dus goed in de gaten!

Alle inwoners uit de regio kunnen hun stem uitbrengen en onder de stemmers verloten we, na het uitlichten van de verschillende Dream Teams, diverse prijzen. Niet vergeten te stemmen dus! Veel plezier en succes met het kiezen wie de beste voetballers aller tijden zijn van jouw cluppie. De spelers met de meeste stemmen vormen later het All Star Team van De Krant. Daarover later meer. Iedere stem telt dus!