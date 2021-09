Geert Siegers, voorzitter Tennisvereniging Roderwolde

‘Ik ben sinds ongeveer tweeënhalf jaar voorzitter van de tennisclub. Daarvoor was ik alleen spelend lid. Bestuurlijk zaten ze wat omhoog. Ze vroegen me: is dat niet wat voor jou, voorzitter? Ik dacht, ik ga straks met pensioen, dat kan ik er wel bij doen. Voor penningmeester moeten ze me niet vragen, met geld omgaan kan ik niet. En secretaris is ook niks voor mij, want schrijven kan ik ook niet. Maar praten gaat met goed af, haha. Ik heb weinig bestuurlijke ervaring, maar er is zoveel knowhow binnen de club, dus dat moet goed komen. Ik ben niet bang om te vragen. We zijn een club met zeventig leden, waaronder een aardige groep uit Roden. Wim Liewes tennist hier, Nico Borgman en Erik de Jonge. Veel oud-voetballers. Klaas Smid overigens (nog) niet. Al mag hij hier wel een sigaretje roken. Onze vereniging is gemoedelijk, een drempel is er niet. Consumpties kun je hier zelf afrekenen. Op de maandagavonden na de zomer starten we met de onderlinge competitie. We zijn net weer begonnen. Iedere ploeg die moet tennissen neemt hapjes mee. Johan Bakker regelt het allemaal. We reiken de houten pollepel uit voor degene met de lekkerste hapjes. Zo gaat het er bij ons aan toe. Gezelligheid staat voorop. We hebben zo’n 16/17 jeugdleden, best veel voor een dorp als Roderwolde. Ze krijgen les via Tennisschool Noordenveld. Volgend jaar bestaat onze vereniging 35 jaar. Dat gaan we groots vieren. Het gros van onze leden is tussen de 60 en 80. Je moet het nu ook wel vieren. Niet nog vijftien jaar wachten. Op ons vijfentwintigjarig jubileum is Paul haarhuis hier geweest. Dat was een groot succes. Als we nu een leuke band kunnen regelen met een clinic voor de jeugd, bijvoorbeeld door de gebroeders Jans, zou dat al heel mooi zijn. We hopen dat de gemeente Noordenveld ons een beetje tegemoet komt in de kosten. Er is al veel gebeurd in het kader van duurzaamheid, we hebben nieuwe LED-verlichting, dakisolatie en dubbel glas. Daarvoor hebben we subsidie ontvangen van het Rijk. Padel zie je nu steeds meer opkomen. Padelbanen zijn voor ons niet haalbaar. Al hebben we er wel een stuk land voor, dat is het niet. Padel is voor een vereniging met 70 leden gewoon niet te doen. We zijn blij als we dit lekker vast weten te houden.’