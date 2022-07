VZ-wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi stopt als wethouder in de gemeente Westerkwartier. Woensdag 13 juli aanstaande zal zij afscheid nemen als wethouder tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces.

VZ Westerkwartier betreurt het vertrek van Dijkstra-Jacobi bij de partij en is inmiddels in gesprek met kandidaten om de opengevallen plek in het college van burgemeester en wethouders in te nemen. Het nieuwe college wordt op 13 juli aanstaande geïnstalleerd.