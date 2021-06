RODEN – In het kader van hun project ’30 dagen geiten’ waren Radjani Edel en Ko Klootwijk afgelopen zaterdag aanwezig in de kinderboerderij in Roden. Zij verzorgden hier geiten en nodigden kinderen en andere geïnteresseerden uit om hun eigen gekke geit te komen schilderen. Enkele kinderen gaven hier gehoor aan en gingen aan de slag met papier, potloden, stiften en verf. Het resulteerde in kleurrijke geiten en een mooie ochtend tussen de dieren.