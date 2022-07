Gekke Geitenproject genomineerd voor de Talentprijs

‘Je moet pareltjes in je leven verzamelen, leven in de verwondering’

NORG – Een van de genomineerden voor de Talentprijs, of eigenlijk zijn het er twee, zijn Ko Klootwijk en Edel Radjani uit Norg. Ze werden genomineerd voor hun Gekke Geiten project. In hun vakantiehuis in Norg zijn ze beiden nog niet bijgekomen van hun verbazing. ‘We dachten serieus dat iemand een grapje met ons uithaalde,’ zegt Radjani. ‘We hadden zelfs al een verdachte in het hoofd,’ vult Ko aan.

Blij zijn ze zeker met de nominatie. ‘Voor de duidelijkheid, we zijn geen kunstenaars, maar fröbelaars,’ zegt Radjani. ‘Tien jaar geleden begonnen we met de projecten, die vooral bedoeld zijn om creativiteit bij anderen te laten stromen. Het gaat er daarbij niet om wat je maakt, maar dat je iets doet.’

Radjani is psychosociaal therapeut. ‘Er komen mensen bij mij die vastzitten. Ik heb gemerkt dat creativiteit belangrijk is, de bron in jezelf ontdekken. We zijn als volwassenen kwijtgeraakt wat we fijn vinden om te doen. Er zijn manieren om te herontdekken waar we gelukkig van worden. Een kind tot een jaar of 9 is vrij puur. Wat je toen leuk vond om te doen geeft al een goed idee. En dan moet je niet zozeer kijken naar de vorm, maar naar de dynamiek. Als iemand bijvoorbeeld voetballen heel leuk vindt, en dan met name de competitie, dan hoeft gaan voetbalen bij de senioren niet altijd een goed idee te zijn. Dat kan zelfs op een teleurstelling uitlopen. Maar die competitie kan ook ergens anders in gezocht worden, waardoor datzelfde gevoel toch kan worden verkregen.’

Ko, biochemicus en coach: ‘Ook talenten kunnen in de kindertijd al gezien worden, dat kan ook op bijvoorbeeld technisch gebied zijn. Alleen liggen over onze kindertijd vaak allerlei waarden die je tegengehouden kunnen hebben. En die kun je als lagen proberen af te pellen. Als kind vond ik tekenen heel leuk, maar er werd me verteld dat ik het niet kon. Nu ik die normen daarover los heb gelaten, kan ik schilderen op een manier die mij voldoening geeft.’

Radjani zegt: ‘Dat is dus belangrijk aan onze projecten, geïnspireerd raken en doen waar je blij van wordt.’



Geiten

De geiten kwamen tevoorschijn tijdens een schilderworkshop. ‘Een geit is natuurlijk een dier, maar een geit staat ook voor plezier. We zijn gaan lezen over geiten, en zijn vrijwilliger geworden bij de kinderboerderij in Roden en het hertenkamp in Smilde. Op deze manier leerden we geiten steeds beter kennen. We zijn met kinderen bijvoorbeeld gekke geiten gaan tekenen. En dat was niet alleen voor kinderen, maar je merkt toch dat volwassenen er wat meer moeite mee hebben. Die staan dan wel op afstand te kijken, maar echt meedoen vinden ze wat gek.’

Uiteindelijk komen er dan toch reacties van volwassenen. ‘We kregen verhalen van mensen die in hun kindertijd een geit hadden gehad. Of die een bokkenkar hadden, waarvan de bok in de oorlog werd gestolen. Op momenten dat mensen je dit soort verhalen vertellen, merk je dat er iets gebeurt. Er komt wat los, er gaat iets stromen.’

‘Tien jaar geleden gingen we onze neus achterna, dat was het eerste project,’ vertelt Ko. ‘We zaten op een terras in Duitsland en zetten onze clownsneus op. Natuurlijk moet je je wel ergens overheen zetten, maar er komen dan echt mooie reacties los. Ook hebben we al een benenproject gehad, waarbij we allemaal benen van etalagepoppen op het strand hadden gezet. Het is prachtig om te zien wat mensen dan doen.’

Een rondje door de tuin laat zien dat de geiten nog steeds een rol spelen. Gelaste geiten, een geit van stokjes en geitenbeelden staan hier en daar verspreid door de tuin. Ko schreef onder andere het volgende gedicht:

‘Er was eens een bak vol oud ijzer, een roestige wirwar van weleer.

Uitgestald bij Jantine de Keijzer, verlangend naar een ommekeer

Met vele vonken van de flex, van blije creativiteit

van knisperende elektroden, werd geschapen: Jantine de Geit

De dame ging direct op reis, naar een bos vol kunstigheden.

Een soort van geitenparadijs, met als motto: ‘Roest in Vrede.’’

Vind je dat Ko en Radjani de Talentprijs verdienen? Breng je stem dan uit via www.kunstencultuurprijs.nl. De uitslag wordt bekendgemaakt op 4 september.