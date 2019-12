Geld lenen https://www.leningen.nl/

Geld lenen aan je kinderen kan een prima oplossing zijn als je kinderen geld nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een wereldreis, maar ook bij het studeren. Financiële hulp geven als je kind een bedrijf opstart kan natuurlijk tevens een reden zijn, maar het meest voorkomende doel is toch wel het kopen van een eigen woning.

Eigenlijk is het helemaal niet zo’n slecht idee om je kind financiële hulp te bieden, mits je natuurlijk een flink bedrag kunt missen. Waarom zou je je zoon of dochter dan niet helpen met het maken van de volgende stap in zijn of haar leven? Natuurlijk moet je hierbij wel duidelijke afspraken en voorwaarden afspreken en vastleggen in een contract, dat is wel zo verstandig. Het gezegde ‘met je familie moet je wandelen, niet handelen’ bestaat natuurlijk niet voor niets.

Je kunt dus een lening aanbieden aan je kinderen, maar je zou overigens ook gewoon geld kunnen schenken aan ze. Op deze manier is een lening aanvragen alsnog niet nodig voor het kind. Er zijn alleen wel wat verschillen tussen het lenen van geld en het schenken van geld. Bij een schenking vermindert je vermogen namelijk. Dit is bij een lening niet het geval aangezien je een vordering op het bedrag houdt waardoor je vermogen niet veranderd. Daarnaast is een lening belastingvrij terwijl de hoogte van het geleende bedrag zelf bepaald mag worden. Als je een schenking doet dan ben je belastingplicht, al zijn er wel een aantal vrijstellingen. Ook houdt een lening de onderlinge verhoudingen zuiver en goed. Bij een schenking aan een kind kan dit scheve ogen creëren bij je andere kinderen, terwijl het ook verwachtingen kan wekken dat zij later ook een schenking krijgen.

Om deze redenen zullen veel mensen dan toch kiezen voor een lening in plaats van een schenking. Het is hierbij dus ontzettend belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Bij voorkeur worden deze regels ook nog eens notarieel vastgelegd. Hiervoor zijn meerdere redenen te bedenken, een voorbeeld hiervan is dat een van de ouders komt te overlijden. Daarnaast zouden de ouders kunnen scheiden tijdens de leentermijn.