Geld lenen, waar doe ik dat?

Wil je investeren in jouw bedrijf? Dan kun je hier eigen geld voor gebruiken. Als je niet voldoende financiële middelen hebt, besluit je misschien nog even te wachten. Dit is een risico, want mogelijk streeft de concurrentie jou hierdoor voorbij. Overweeg daarom een lening af te sluiten als je wilt investeren. Wanneer je nog niet eerder zakelijk geld geleend hebt, weet je misschien niet precies waar je dit doet. Daarom bieden wij jou de helpende hand. In deze tekst lees je waar je als ondernemer zakelijk geld kunt lenen.



Vrijwel iedere geldverstrekker biedt zakelijke leningen aan

Wie denkt dat het lastig is om als ondernemer geld te lenen, heeft het mis. Zakelijk geld lenen is vandaag de dag bij vrijwel iedere geldverstrekker mogelijk. Kijk maar eens op de website van een geldverstrekker. Grote kans dat je hier – naast persoonlijke leningen – ook zakelijke leningen af kunt sluiten. Er zijn zelfs geldverstrekkers die zich alleen richten op de zakelijke markt.



Doordat het aanbod groot is, denk je misschien dat het niet bijzonder lastig is om zakelijk geld te lenen. Toch is het niet zo dat er aan iedere ondernemer ook een lening verstrekt wordt. Je moet namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet jouw bedrijf bijvoorbeeld een eenmanszaak, vof, maatschap of bv zijn en dien je minimaal vijftien maanden ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel (KvK). Geldverstrekkers kijken ook naar de financiële situatie van jouw bedrijf. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een positief eigen vermogen en positief resultaat (winst).



Verschillende soorten leningen voor bedrijven

Ben je op zoek naar een lening voor jouw bedrijf? Dan ontdek je snel genoeg dat je verschillende mogelijkheden hebt. Wat de beste lening is, hangt af van het bestedingsdoel. Wanneer je een langlopende investering in jouw bedrijf wilt financieren, kies je voor een zakelijke lening. Heb je geld nodig om een tijdelijk tekort aan liquide middelen op te lossen of om de dagelijkse uitgaven voor je bedrijf te betalen? Dan biedt zakelijk krediet uitkomst. Als je een bedrijfspand wilt kopen en hier een geschikte lening voor zoekt, kies je voor een bedrijfshypotheek. Deze financieringsvorm is bedoeld om een bedrijfspand te financieren.



Sommige ondernemers kiezen lukraak één van de hierboven genoemde financieringsvormen uit. Dit is niet verstandig, want dan loop je het risico dat je niet de beste financiering voor jouw bedrijf kiest. Verdiep je daarom goed in de verschillende mogelijkheden. Vergeet vooral ook niet te berekenen hoeveel zakelijk geld lenen je kost. Het zou immers zonde zijn als je onnodig veel betaalt voor zakelijk geld lenen.



Zakelijke lening aanvragen

Als je weet wat de beste zakelijke lening voor jouw bedrijf is, kun je een aanvraag indienen. De manier waarop je dit doet, hangt af van de hoogte van het bedrag. Bij de meeste geldverstrekkers kun je tot een bepaald bedrag namelijk online een zakelijke lening aanvragen. Bij zakelijk krediet kan dit bijvoorbeeld tot 250.000 euro. Wil je een hoger bedrag lenen? Dan moet je een afspraak maken bij de geldverstrekker in kwestie. Een zakelijke hypotheek kun je overigens nooit online aanvragen. Hier moet je altijd een gesprek voor inplannen.