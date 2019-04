Geld ligt voor het oprapen aan de Raadhuisstraat

Raad van Noordenveld

De gemeentelijke politiek leeft nauwelijks. Dat merk je wanneer je met inwoners hierover praat. Het gemeentehuis weet men pas te vinden, wanneer er écht iets aan de hand is. Dat is overigens helemaal niet gek en geeft aan dat we het in Noordenveld niet slecht hebben, maar het zorgt er wél voor dat het gemeentehuis voor veel inwoners altijd een drempel zal blijven.

Bovenstaande conclusie trekt de gemeente zelf ook steeds vaker. Bijvoorbeeld als het gaat over de centrumontwikkeling. Zoals u in het openingsverhaal kunt lezen, wil de gemeente haar inwoners steeds meer betrekken bij de centrumontwikkeling. Hiervoor moet een speciale plek in hartje Roden worden ingericht, in de hoop dat mensen met vragen hier binnenstappen. Deze plek hadden ze ook in het gemeentehuis kunnen inrichten, maar de ‘drempel’ zou hierbij nog wel eens een obstakel kunnen zijn. En dus probeert Noordenveld het maar zo.

Op deze plek heb ik al vaker geconstateerd dat het gemeentehuis voor veel inwoners erg ver weg is. In de figuurlijke zin dan. Tenzij je in Huis ter Heide woont, dan is dat ook een beetje in letterlijke zin het geval. Hoe dan ook: het lijkt Noordenveld – wat zó haar best doet – maar mondjesmaat om inwoners écht te betrekken. Een handreiking zou het Dorpenfonds kunnen zijn en ik ben zeer benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Komen er veel ideeën vanuit de samenleving of blijft men ver verwijderd van de Raadhuisstraat? Dat laatste zou haast van de zotte zijn, aangezien er nu ‘gratis geld’ voor het oprapen ligt. Iedereen met een goed plan voor de leefbaarheid in het dorp, kan die plannen nu realiseren. En als Nederlands ergens van houden, dan is het van een financieel voordeeltje. Het woord ‘gratis’ brengt Nederlanders het hoofd op hol, zoals het woord ‘kortingsbon’ dat deed ten tijde van het omvallen van de Intertoys.

Ondertussen gaf de gemeenteraad afgelopen week groen licht voor Omroep Westerkwartier. Zij willen zich ook in Noordenveld profileren, maar het college zag daar weinig in. Ook omdat wethouder Wekema aangaf dat Noordenveld met andere gemeenten in Drenthe keek naar een samenwerking met RTV Drenthe. Een bezoek aan Marum heeft de raad echter overtuigd om deze samenwerking aan te gaan met de vrijwilligers van Omroep Westerkwartier en dus zal er vroeg of laat ook een omroep voor Noordenveld zijn. Hoe dat gaat lopen en wie erop zitten te wachten, is nog de vraag. In het Westerkwartier loopt het echter prima, waardoor men goede hoop heeft dat ook de inwoners van Noordenveld en masse zullen luisteren. Een spannende uitbreiding voor Omroep Westerkwartier, die ongetwijfeld hun naam statutair zullen moeten wijzigen.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema