RODEN – De gemeente Noordenveld stond afgelopen zaterdag gebroederlijk met lokale ondernemers aan de start van de Veldslag om Norg. Dat deden zij in herkenbare tricots. Heuse bollentruien, in de stijl van ‘Op Fietse’. De kick-off vond plaats bij het Roner Pannenkoekenhuis, alwaar de mountainbikers eerst een goede rennersmaaltijd kregen. Het Noordenveldteam bestond uit in totaal 22 personen, die allen aan de start van de Veldslag verschenen.