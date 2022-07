Gemeente Noordenveld komt met tips om stank GFT-afval te voorkomen

NOORDENVELD – Afvalscheiding is een schone zaak. Maar wat mag nou wel en niet in de groene bak? En wat kunt u doen tegen de stank? De afvalcoach van de gemeente Noordenveld komt met handige tips.

Wat is wel GFT-afval?

GFT-afval staat voor groente-, fruit- en tuinafval. Hiermee bedoelen we afvalstoffen die van natuurlijk (‘organisch’) materiaal zijn gemaakt. Deze zamelen we apart in en verwerken we tot compost, een handig meststof voor de tuin. Denk hierbij aan: loof, schillen en resten (van groente, fruit en aardappelen), gekookte etenswaren, brood, eierschalen en doppen van pinda’s en nootjes, snijbloemen, gras, stro, bladeren, kort gemaakte takken, klein snoeiafval en koffieprut.

Wat is geen GFT-afval?

Kattenbakvulling, turfmolm, haar (van mensen én dieren), kauwgum, as (van asbak, open haard of barbecue), kurk, lucifers, luiers, melkpakken, schelpen, slachtafval, steekschuim, stofzuigerzakken met inhoud en bioplastics (met uitzondering van de composteerbare GFT-inzamelzak).

Tip: stop het in een papieren zak

Dat scheelt weer plastic! Papieren afvalzakken kunnen 2 weken gebruikt worden. Het afval én de zak composteren hierna allebei. U vindt de juiste zak via www.compostzakken.nl.

Waarom mag het ene bioplastic wel en het andere niet in de GFT-container?

1. Niet alle bioplastics zijn biologisch afbreekbaar want niet al deze bioplastics zijn gemaakt van natuurlijke producten

2. Composteerbare bioplastics worden te langzaam afgebroken. Die bioplastics verstoren daardoor het composteringsproces

3. Bioplastics verbeteren de kwaliteit van de gemaakte compost niet

De enige biozakken die wél geschikt zijn voor de GFT-container hebben het Kiemplantlogo of OK compostlogo.

Wat u kunt doen tegen de stank

Leg stro of een krantenpagina onderin de GFT-container om aankoeken te voorkomen

Gooi geen vochtig afval in de container. Dit voorkomt broei en extra stank; laat daarom bijvoorbeeld gemaaid gras eerst een dagje drogen

Gooi etensresten, vis en vlees in de bak die het eerst geleegd wordt (bij voorkeur de GFT-container)

Schillen, groente- en fruitresten daarentegen geven minder geuroverlast

Zet uw GFT-container op een koele plek en uit de zon

Laat de GFT-container bij iedere inzamelronde legen, ook als deze niet vol is

Maak de geleegde GFT-container geregeld schoon. Gebruik hiervoor kokend water en een scheut azijn, wat allesreiniger of groene zeep

GFT-afval wordt verwerkt in een composteringsinstallatie, maar dan moet het wel gecomposteerd kunnen worden. Daarom is goed scheiden belangrijk!