Gemeente Noordenveld moet plan De Vluchtheuvel wederom aanpassen

NORG – De gemeente Noordenveld heeft in het conflict rond het plan voor een woonzorgcomplex op de locatie van de Vluchtheuvel aan de Dondersweg in Norg opnieuw fouten gemaakt. Dat is het oordeel van de Raad van State in Den Haag.

De gemeente moet het bestemmingsplan voor de nieuwbouw zo aanpassen dat er minimaal dertig meter zit tussen de perceelgrens van de Vluchtheuvel en het hoofdgebouw. Dan pas is er voldoende afstand tussen het hoofdgebouw en de dichtstbijzijnde recreatiewoning.

Met de uitspraak van de Raad van State maakte ze een eind aan het conflict. De uitspraak is een overwinning voor de eigenaar van de recreatiewoning. De familie was met stomheid geslagen dat de gemeente in eerste instantie akkoord met een afstand van slechts tien meter. Hier werd de gemeente vorig jaar al op aangesproken door de raad. De hoogste bestuurder eiste dat deze afstand vergroot moest worden naar minimaal dertig meter.