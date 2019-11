Gemeente Noordenveld per 1 december voorlopig niet meer bereikbaar via WhatsApp

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld zal per 1 december voorlopig niet meer bereikbaar zijn via WhatsApp. Dat heeft ermee te maken dat gemeenten straks niet meer gratis gebruik mogen maken van de service van WhatsApp. ‘Jammer’, zo concludeert wethouder Kirsten Ipema. ‘De WhatsApp-dienst heeft zich namelijk bewezen als een zeer laagdrempelige manier om vragen van inwoners te beantwoorden.’

Als het aan Ipema ligt, komt er in de toekomst dus ‘gewoon’ weer een WhatsApp-service. ‘Dat gaat dan waarschijnlijk geld kosten. Maar de service heeft zich bewezen, dus er bestaat een goede kans dat we dan weer via WhatsApp vragen kunnen beantwoorden.’